Теннисистка Тимофеева о музыкальной карьере: «Не жалею, поскольку такого варианта особо не было»

Российская теннисистка Мария Тимофеева в интервью «СЭ» ответила на вопрос о музыкальной карьере.

Бабушка спортсменки Любовь Тимофеева — известная классическая пианистка, народная артистка России.

— Никогда не жалели, что не продолжили семейную музыкальную линию?

— Не могу сказать, что жалею, поскольку и такого варианта особо не было. В детстве бабушка, может, и пыталась научить меня играть на фортепиано, но у родителей, мне кажется, был четкий план оставить меня в спорте. Чтобы моя энергия, которой было много, направилась в активное русло. Поэтому выбор пал на теннис.

— Как к этому отнеслась бабушка?

— Она всегда рада моим успехам и поддерживает меня несмотря ни на что!

— Так, получается, «Википедия» врет, что вы до 12 лет занимались фортепиано?

— Не знаю даже, откуда взялась эта информация. Я никогда не занималась! И сегодня, к сожалению, не смогу сыграть ничего. Позор для человека из такой семьи, ха-ха! Но в будущем планирую все-таки научиться, взять у бабушки пару уроков, чтобы хоть как-то поддерживать эту музыкальную историю.

20-летняя Тимофеева занимает 100-е место в рейтинге WTA.