В WTA отреагировали на слова украинки Цуренко и выступили против дискриминации по национальности

Женская теннисная ассоциация (WTA) отреагировала на слова украинки Леси Цуренко, которая снялась с турнира в Индиан-Уэллсе (США) из-за панической атаки.

Спортсменка рассказала, что причиной панической атаки стал ее разговор с генеральным директором WTA Стивом Саймоном о допуске российских спортсменов до участия в международных турнирах.

«Прежде всего, мы уважаем эмоции Леси и всех наших украинских спортсменов. Однако мы сохраняем фундаментальный принцип WTA, который гласит, что спортсмены должны иметь возможность участвовать в профессиональных турнирах без какой-либо дискриминации, не подвергаясь санкциям из-за решений, которые принимают руководства их стран», — приводит РИА «Новости» текст заявления WTA.

33-летняя Цуренко должна была сыграть против Арины Соболенко из Белоруссии в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Из-за решения украинки сняться с соревнований Соболенко прошла в четвертый круг, в котором встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Российские и белорусские теннисисты могут выступать на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.