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Сегодня, 19:05

Селиваненко: «Думаю, Касаткина ставит самые высокие цели. Ей по силам обыгрывать любых соперников»

Вице-президент ФТР отреагировал на победу Касаткиной над Тайхманн во втором круге турнира в Абу-Даби
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Дарьи Касаткиной над Жиль Тайхманн из Швейцарии во втором круге турнира WTA 500 в Абу-Даби (1:6, 6:0, 6:2).

«После одной игры сложно оценивать форму Дарьи. Каждая победа важна. У Даши было успешное выступление на первом турнире в Австралии. К сожалению, сам Australian Open не сложился по разным причинам. В Абу-Даби достаточно крупный турнир. Любая победа важна с точки зрения приобретения уверенности. Амбиции Дарьи? У человека, который стоит в десятке всегда самая высокая планка. Даша — теннисистка, которая способна выигрывать самые большие турниры. Для этого должны всегда сложиться несколько обстоятельств. Думаю, Даша ставит самые высокие цели. Ей по силам обыгрывать любых соперников. Для этого все должно сложиться», — сказал Селиваненко «СЭ».

В 1/4 финала 25-летняя россиянка сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая.

Теннис
Дарья Касаткина
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Касаткина в трех сетах обыграла Тайхманн и вышла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби