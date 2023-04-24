«Надеюсь освободиться от политики, расизма и нацизма». Российскую теннисистку сняли с самолета из-за паспорта

Участница 15 турниров «Большого шлема» Виталия Дьяченко из-за дискриминационного решения польской авиакомпании не попала на турнир и была вынуждена ночевать в аэропорту.

Известная российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала в соцсетях о факте дискриминации по национальному признаку, которой она подверглась со стороны польской авиакомпании LOT Airlines. Сотрудники этого перевозчика внезапно отказались пускать на свой рейс пассажирку с российским паспортом. В результате 32-летняя теннисистка не попала на турнир ITF во французский Кальви и была вынуждена провести 18 часов в аэропорту Каира, не имея еды и возможности покинуть терминал. При этом у спортсменки были в порядке все документы, а отказ пускать ее в самолет — исключительно инициатива LOT Airlines.

Обращались как с человеком третьего сорта

«Авиакомпания LOT отказала мне в вылете на турнир на Корсику из Каира через Варшаву в Ниццу, потому что я обладательница российского паспорта. Правила авиакомпании — внезапно — никому из России не разрешать летать рейсами LOT Airlines, — сообщила Дьяченко. — У меня были все рекомендательные письма от WTA, ITF, но в современном теннисе это, похоже, ничего не меняет в реальности. Кроме того, у меня было рекомендательное письмо от моего отца, который родился в Украине и работает в Организации Объединенных Наций. В этом письме говорилось, что я его дочь (политика авиакомпаний разрешает летать членам семей граждан, у которых есть дипломатический паспорт), но все авиакомпании теперь вдруг отказываются от этих документов из-за страны вашего рождения».

Дьяченко, кстати, рассказывала раньше, что ее отец работает на ООН в Африке начальником летного отдела. Но даже если забыть о родственных связях... Безусловно, польская авиакомпания и ее сотрудники могут придерживаться любых политических взглядов и не обязаны лояльно относиться к России. Однако есть международные правила авиаперевозок, и в них перечень оснований для отказа в посадке на рейс определен достаточно четко. Национальной принадлежности в этом списке точно нет, и, если Виталия не скрывает каких-то нюансов, налицо факт дискриминации. Еще совсем недавно это могло стать поводом для крупного иска с требованием компенсации морального ущерба. Однако возможности засудить LOT Airlines на территории Польши крайне сомнительны, а с Россией эта компания сейчас не работает.

«Я застряла на 18 часов в аэропорту Каира, спала на скамейках, не имея еды и возможности покинуть аэропорт, — пишет теннисистка о своих злоключениях. — Со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратили пару тысяч евро, теперь нет возможности попасть на турнир, так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян, и визового ограничения. В конце концов, я должна отказаться от участия, и единственный вариант — вернуться домой и пропустить еще один турнир из-за этой ситуации... Надеюсь освободиться от политики, расизма и нацизма. Просто мира и чистого неба, пожалуйста!!!»

Фото Global Look Press

Обыгрывала Шарапову и страдала от травм

Саму Дьяченко многие называют одной из самых красивых теннисисток WTA-Тура. Виталия действительно эффектно смотрится не только на теннисном корте, она регулярно публикует яркие фотосессии в социальных сетях. При этом и талантом она явно не обделена — уже в 17 лет она начала добиваться успехов на турнирах ITF, а в 18 завоевала титул на женском аналоге крупного «челленджера» в Дубае и дебютировала в основной сетке турнира WTA. Всего же за карьеру она выиграла 24 одиночных титула, правда, все на небольших турнирах. Самыми крупными из них были соревнования категории WTA 125 — в Тайбэе (дважды) и Анже. Причем последний крупный титул во Франции Дьяченко завоевала не так давно — в конце 2021-го, разгромив в финале сильную китаянку Чжан Шуай (6:0, 6:4).

Безусловно, Виталия могла бы добиться в теннисе намного большего, не мешай ей постоянные травмы, с которыми она вынуждена сражаться с юниорского возраста. В частности, в 2011-м она во время «Кубка Кремля», где играла пару с Еленой Весниной, серьезно повредила колено и пропустила около двух лет.

Впрочем, Дьяченко вернулась в теннис и даже добилась лучшего рейтинга в карьере — 17 ноября 2014-го она стала 71-й ракеткой мира. Вот только развить успехи и попасть хотя бы в топ-50 она не смогла. В 2018 году последовал новый всплеск — Виталия в первом круге Уимблдона попала на Марию Шарапову. И не просто дала бой пятикратной победительнице «Больших шлемов», но и выиграла 6:7, 7:6, 6:4. Во втором круге Дьяченко уверенно справилась с будущей чемпионкой Гранд-слэма Софией Кенин из США, но в третьем круге ее остановила Алена Остапенко из Латвии. Третий круг Уимблдона-2018 стал для нее личным рекордом на «Больших шлемах», где в одиночном разряде она сыграла к данному моменту 15 раз. В нынешнем сезоне Дьяченко особо не блистала — на турнире в Шарм-эль-Шейхе на прошлой неделе она вылетела уже во втором круге. После чего и приключилась драма с ее вылетом в Европу из аэропорта Каира.

Фото Getty Images

Велели не светиться в красных футболках с гербом и флагом России

Инцидент с Дьяченко — не первый случай дискриминации наших спортсменов. Так, на прошлой неделе участница соревнований по конному спорту в Ташкенте Дарья Кукушкина рассказала об издевательствах над представителями нашей страны, которые допускали в том числе официальные лица из Польши. «Нас не хотели пускать на разминку вместе с остальными спортсменами, и, пока представители нашей команды разбирались с главным судьей, мы полтора часа то шагали, то стояли (рысить, а тем более галопировать нам запрещал все тот же главный судья). Еще за день до начала соревнований спортсменам нашей сборной говорили покинуть манеж и не светиться в красных футболках с гербом и флагом России. Не узбеки — международная команда судей», — написала Кукушкина в Telegram-канале.

«При проведении соревнований, объединяющих международные и национальные зачеты, всегда возникают организационные сложности. Определяя порядок старта и разминки, организаторы соревнований по конному спорту руководствуются массой положений и правил, направленных на обеспечение безопасности и равных условий для всех участников турнира. Иногда, особенно при совмещении форматов, возникает недопонимание между судейской бригадой и организаторами», — прокомментировала случившееся пресс-атташе Федерации конного спорта России Александра Личман.