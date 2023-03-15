Самая горячая учительница английского языка работает с футболистами. Жены ревнуют из-за ее фото в бикини

Знакомьтесь с Сарой Дуке, которая говорит на пяти языках.

Девушка свободно владеет португальским, английским, немецким, французским и испанским. Раньше она была спортивным юристом, а теперь обучает иностранцев в АПЛ. Один из самых известных ее учеников — форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. Аргентинец в соцсетях благодарит преподавателя из Португалии, потому что результат очевиден. Одноклубники хвалят нападающего за шикарный английский. Хотя есть и те, кому работа Сары Дуке не очень нравится.

Мисс Португалии

Саре Дуке — 29 лет. В прошлом она неоднократно участвовала в конкурсах красоты. В 2020-м победила в «Мисс Гранд Португалии» и через год представляла страну на мировой арене. Кроме того, девушка является послом благотворительной компании Little Princess Trust, которая бесплатно предоставляет парики из настоящих волос детям и молодежи, потерявшим собственные волосы после лечения рака.

Брюнетка очень разносторонняя: имеет степень магистра в спортивной психологии, обожает танцы и практически не вылезает из тренажерного зала. Но главная ее страсть — футбол. Сара начинала карьеру в Бельгии, работая спортивным юристом. Она занималась составлением договоров и контрактов, пока не решила сменить отрасль работы.

Дуке сперва прошла дополнительное обучение в США, а потом получила диплом по коучингу в Высшей школе «Реала». Работала один сезон в «Порту» переводчиком, помогая иностранным игрокам и тренерам быстрее осваиваться в новом коллективе.

С 2020 года Сара ведет свой бизнес. Девушка создала первую в мире языковую программу, специально предназначенную для футболистов и тренеров топ-уровня. У ее методики есть специальная формула для быстрого обучения языкам с использованием нескольких методов запоминания слов.

Сара Дуке. Фото Соцсети

Зависть жен учеников

Хулиан Альварес из «Ман Сити» — самый именитый ученик Сары. Всего за год в АПЛ форвард из Аргентины сильно прокачал английский язык благодаря урокам с Дуке. Нападающего похвалил даже капитан «горожан» Кевин Де Брейне.

«Его английский не так уж плох, а переезд из Аргентины в Англию — это совсем другой мир, поэтому я думаю, что он очень хорошо адаптировался, и здесь он тоже счастлив. Я рад за него», — говорил Де Брейне об Альваресе.

После победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре Дуке говорила комплименты в адрес Альвареса за успехи в учебе и на поле.

«От победы на ЧМ до освоения нового языка — талант моего ученика не знает границ! Впечатляющий прогресс за такой короткий промежуток времени. Очень горжусь тобой!» — подписала Дуке совместное фото с Альваресом в соцсетях.

Хулиан Альварес и Сара Дуке. Фото Соцсети

«В футболе четкая коммуникация между игроками необходима для успешной реализации плана на матч, тактики, принятия решений за доли секунды и достижения командных целей, — объясняет важность обучения языком Дуке. — Точно так же и в жизни эффективное общение может помочь нам строить отношения, решать проблемы и ориентироваться в новых культурах».

Другой топ-ученик Сары — хавбек Артур из «Ливерпуля». По словам преподавателя, бразилец добился огромного прогресса всего за три месяца. Правда, похвастаться значимыми футбольными успехами полузащитник пока не может. Он почти не играет при Юргене Клоппе.

Артур и Сара Дуке. Фото Соцсети

В комментариях к фото Артура подписчики умоляют Дуке взять их к себе в ученики.

«Сара, я не говорю по-английски, пожалуйста, научите меня», — написал один из пользователей.

«Мне говорят, что Альварес даже не сопротивлялся», — пошутил другой человек.

Имя Сары Дуке набирает популярность. В соцсетях на нее подписано более 150 тысяч человек. Там сногсшибательная красотка из Манчестера чередует серьезный контент с развлекательным. Сара отчитывается об уроках, посещает матчи АПЛ и радует мужскую половину откровенными снимками в бикини. Однако не всем по душе такое поведение преподавателя английского. В дело вступает ревность.

По информации Marca со ссылкой на аргентинского журналиста, некоторые жены игроков завидуют Дуке. Часть женщин против того, чтобы девушка занималась с их мужьями. Остается только догадываться, почему так происходит.