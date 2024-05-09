Игрок сборной России Михайлов заявил, что ему не приходится искать мотивацию

Олимпийский чемпион Лондона-2012 и диагональный «Зенита-Казань» Максим Михайлов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре в условиях отстранения.

«Я считаю, что суперлига у нас одна из сильнейших в мире. Поэтому мотивацию искать не приходится. Если хочешь побеждать, тебе нужно играть на максимум», — сказал Михайлов «СЭ».

Сборная России по волейболу и российские волейбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) с февраля 2022 года.