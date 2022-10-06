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Сегодня, 17:32

Главный тренер сборной России по волейболу считает, что возможный пропуск Олимпиады-2024 не станет катастрофой

Руслан Минаев

Главный тренер мужской сборной России Константин Брянский считает, что возможный пропуск Олимпийских игр-2024 в Париже не станет катастрофой для национальной команды.

«Нет, это не будет катастрофой. Должен сказать, что сама по себе сборная России должна существовать при любом раскладе. Потому что, повторюсь, это вершина карьеры спортсмена. Признание, что ты лучший из лучших. Это элитный клуб. Так что, если даже сама сборная не выступает на международных соревнованиях, это определенный минус, но все равно попадание в сборную мотивирует на прогресс», — цитируют Брянского «Известия».

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Источник: https://iz.ru/1402831/aleksei-fomin/mezhdunarodnyi-voleibol-bez-nas-znachitelno-teriaet-uproshchaetsia
Сборная России по волейболу
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