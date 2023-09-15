«Передайте роте связи, пусть соберут волейбольную команду...». Людмиле Смирновой — сто лет

15 сентября свое столетие празднует бывшая волейболистка ЦСКА.

Людмила Ивановна Смирнова — неоднократный призер первенств Москвы, участница чемпионата Советского Союза, старшина роты связи, дошедшая до Германии и встретившая там Великую победу. Волейболистке, стоявшей у истоков создания женской команды ЦСКА в конце 1940-х, в офисе Всероссийской федерации волейбола вручил подарки генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко — в разговоре с ними ровесница игры вспоминала о лучших людях и великих временах.

— Людмила Ивановна, как волейбол появился в вашей жизни?

— Я жила около парка ЦДКА и пришла в Дом Советской Армии в 1947 году. Говорю: хочу к вам записаться, на волейбол! А мне отвечают: «Сходите в парк, встретите там Сергея Петровича Кузнецова — он собирает команду». Я пошла и встретила. Выяснилось, что пока в команде только я и девочка, которая работает в Министерстве обороны. Так что оказалась одной из первых в будущей команде ЦДКА.

А Сергей Петрович потом был у нас и тренером, и хозяйственником. Постепенно собралась команда, это было в 1947 году. А в следующем, 1948-м, мы заявились на первенство Москвы. Честно говоря, играть совершенно не умели! Выходили против «Динамо», против «Локомотива», против «Спартака» — соперничали с лучшими из лучших. Представьте, наша несыгранная команда выходит на площадку — а там Александра Чудина! А у меня даже тренеров никогда не было...

— На Цветном бульваре играли с «Динамо»?

— Совершенно так. Рядом с центральным рынком, двухэтажное здание с балкончиком. И вот на втором этаже зальчик был. Сейчас там ресторан, кажется.

— Вы говорите, что не умели играть. Как так?

— По сравнению с Чудиной в 1948-м? Конечно! Ну как, я перед войной за школу играла. Но никогда специально не училась. Мне просто нравилось очень. Детский парк у нас был на Садово-Каретной, где я жила. Мы подростками там собирались. Сетка всегда висела, мячи со шнуровками были. Мальчишки меня принимали всегда в свою команду. У них, получается, я и училась.

Александр Яременко и Людмила Смирнова. Фото Глеб Салов/ВФВ

— Неплохо девчонка играла, раз парни брали к себе в команду?

— Я всегда с мячом была, всегда. Вы знаете до скольких лет я играла в волейбол? До 80! У нас было ветеранское движение волейболистов — Мондзолевский, Коваленко, Гайлит, шикарные игроки. А до этого и более ранние ребята — сам Рева, Щербаков, Сережа Нефедов. Я бы и дальше играла, да глаза совсем подводить стали. Иногда приедешь в выходные в парк, играешь там, а потом — едешь назад, ну совершенно нет сил никаких! Думаю: «Все! Завтра точно дома останусь». А в воскресенье просыпаюсь: вроде ничего. Поеду, думаю, посмотрю, судить помогу. А потом — снова на площадку...

— Иногда в военных воспоминаниях спортсменов встречаются описания игры в волейбол во времена затишья на фронте.

— Я служила в Первом Гвардейском штурмовом авиационном Кировоградско-Берлинском корпусе. Наш командующий — дважды Герой Советского Союза Василий Георгиевич Рязанов был удивительным человеком. Несмотря на его постоянную занятость с летчиками, на передовой, он ухитрялся находить время на спорт. И всегда говорил штабным оперативникам: «Передайте роте связи, пусть соберут волейбольную команду, кто играть умеет». И собирались, и натягивали сетку, и он сам тоже вставал играть. Удивительный человек! Так что волейбольные дела мы и во время войны не забывали. Сетка? У нас была! А в Москве, когда были подростками, перекидывали мяч через веревку.

— Как вы попали в роту связи?

— Окончила курсы стенографии и машинописи. Родители у меня были неграмотные, в их поколении много тех, кто не смог учиться. Жили мы тяжело, но никто не жаловался. Мама моя всегда говорила: «Девки (нас три сестры было)! Хорошо живем, не гневите Бога!» Нам было по 17 лет, когда начались бомбежки — и вот мы уже в противогазах, помогаем маленьким детям скрыться в убежищах. И возможности отстраниться уже не было. И я сказала маме: «Ну все, надо идти на фронт». Перед этим окончила двухгодичные курсы стенографии и машинописи, об институтах, если честно, никто и не думал — денег не было, нужно было работать, а не учиться. Не думала, что эта специальность мне на войне пригодится... Когда закончилась война, ни у кого из моего окружения не было окончено ни десятилетки, ни института. У меня образование — семь классов, и я ими горжусь!

— Стараетесь помнить хорошее?

— Только хорошее, и только хороших людей. Плохое отошло само собой. Понимаете, война есть война. Много там было... Но я прошла такую жизнь и принесла много пользы стране, своей семье. Людям старалась помогать, что-то хорошее делать. Поэтому и помнить нужно хорошее.

Пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола