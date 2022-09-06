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6 сентября, 11:27

Глава ВФВ заявил, что им не хотят возвращать деньги за отмену ЧМ-2022 по волейболу в России

Карен Саркисян
Корреспондент

Глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал о процессе возврата средств за отмену чемпионата мира 2022 года по волейболу. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России.

«У нас со Швейцарией до сих пор идут суды, — приводит слова Шевченко Metaratings.ru. — Нужно будет пройти несколько инстанций. Это займет немало времени. Деньги они пока возвращать не хотят».

1 марта Международная федерация волейбола перенесла мужской чемпионат мира 2022 года из России в Польшу и Словению. ВФВ требует компенсировать 80 миллионов долларов за перенос турнира.

Источник: https://metaratings.ru/news/glava-vfv-zayavil-chto-im-ne-khotyat-vozvrashchat-dengi-za-otmenu-chm-2022-po-voleybolu-v-rossii-1354008/
Станислав Шевченко
МОК
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