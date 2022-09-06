Глава ВФВ заявил, что им не хотят возвращать деньги за отмену ЧМ-2022 по волейболу в России

Глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал о процессе возврата средств за отмену чемпионата мира 2022 года по волейболу. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России.

«У нас со Швейцарией до сих пор идут суды, — приводит слова Шевченко Metaratings.ru. — Нужно будет пройти несколько инстанций. Это займет немало времени. Деньги они пока возвращать не хотят».

1 марта Международная федерация волейбола перенесла мужской чемпионат мира 2022 года из России в Польшу и Словению. ВФВ требует компенсировать 80 миллионов долларов за перенос турнира.