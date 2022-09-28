Нидерланды обыграли Пуэрто-Рико в первом раунде женского чемпионата мира по волейболу

28 сентября, 23:53
Нидерланды, Таиланд, Польша, Турция, Китай, Бразилия и Аргентина обыграли своих соперниц в первом раунде женского чемпионата мира по волейболу.
Турнир проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.
Волейбол
Чемпионат мира. Женщины
1-й раунд. Группа A
Нидерланды — Пуэрто-Рико — 3:1 (23:25, 25:20, 25:16, 25:15)
1-й раунд. Группа B
Таиланд — Хорватия — 3:0 (25:18, 25:13, 25:21)
Турция — Доминиканская Республика — 3:2 (21:25, 25:21, 25:18, 16:25, 15:13)
Польша — Корея — 3:0 (25:17, 25:18, 25:16)
1-й раунд. Группа D
Китай — Япония — 3:0 (28:26, 25:17, 29:27)
Бразилия — Колумбия — 3:0 (25:14, 25:12, 25:20)
Аргентина — Чехия — 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:22)