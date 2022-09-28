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28 сентября, 23:53

Нидерланды обыграли Пуэрто-Рико в первом раунде женского чемпионата мира по волейболу

Виктория Кравченко

Нидерланды, Таиланд, Польша, Турция, Китай, Бразилия и Аргентина обыграли своих соперниц в первом раунде женского чемпионата мира по волейболу.

Турнир проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.

Волейбол

Чемпионат мира. Женщины

1-й раунд. Группа A

Нидерланды — Пуэрто-Рико — 3:1 (23:25, 25:20, 25:16, 25:15)

1-й раунд. Группа B

Таиланд — Хорватия — 3:0 (25:18, 25:13, 25:21)

Турция — Доминиканская Республика — 3:2 (21:25, 25:21, 25:18, 16:25, 15:13)

Польша — Корея — 3:0 (25:17, 25:18, 25:16)

1-й раунд. Группа D

Китай — Япония — 3:0 (28:26, 25:17, 29:27)

Бразилия — Колумбия — 3:0 (25:14, 25:12, 25:20)

Аргентина — Чехия — 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:22)

Волейбол
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