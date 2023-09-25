Клишина заявила, что не мотивирована для возвращения в спорт

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина ответила на вопрос о возможном возвращении в спорт. По словам спортсменки, для этого ей не хватает мотивации.

«Не то чтобы я даже не хочу об этом думать. Я просто не вижу сейчас света в конце тоннеля, чтобы опять окунуться в эту рутину и полностью отдаваться спорту. Никто сейчас за границей выступать не может, и это огромный минус. Я вообще не вижу будущего у людей, которые выступали на международных аренах и достигали высоких результатов. В одной стране конкуренции в любом случае не хватает. Отсутствие международных соревнований убивает весь уровень. Я не понимаю, ради чего мне сейчас снова подвергать свое здоровье 100-процентному давлению. Мне для этого нужна глобальная цель. Потому что делать что-то на 50% я никогда в жизни не буду. Если делать, то только на 100%. Мотивации для этого сегодня не хватает», — приводит «Чемпионат» слова Клишиной.

Клишина родилась в Твери. 32-летняя россиянка является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013) и призером чемпионата Европы 2014 года. Также на ее счету победы на чемпионате мира среди спортсменов до 17 лет в 2007 году, чемпионате Европы среди юниоров-2009 и чемпионате Европы среди молодежи-2011.

В июле 2016 года Клишина стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций до Олимпиады в Бразилии как нейтральный спортсмен.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В августе глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что организация сохраняет запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.