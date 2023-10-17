Кенийский марафонец получил 10 лет за липовые справки. Разоблачение допингера

Глупый поступок обладателя шестого результата в истории марафонов Титуса Экиру.

Допинговыми историями сейчас мало кого удивишь. Случаи даже самого злостного нарушения антидопинговых правил стали обыденностью. Но порой спортсмены все-таки поражают своей беспечностью. Вернее сказать, попыткой показать, что они умнее всех вокруг. Так, кенийский стайер Титус Экиру мог ограничиться сравнительно небольшой дисквалификацией после того, как в его организме обнаружили следы запрещенного препарата, признай он вину. Но выбрал путь самурая и играл невиновного до самого конца, подделав ради своей легенды справки. Обман легко вычислили и теперь Экиру отстранили уже на 10 лет. Так в чем был смысл подобных махинаций?

Марафонец подговорил врача подписать документы о лечении, чтобы объяснить допинг

Один из лучших кенийский марафонцев Титус Экиру, вероятно, завершает спортивную карьеру. Ему уже 31 год, а на днях его дисквалифицировали сразу на 10 лет. История о возвращении в 2033-м после такого длительного перерыва в 41 выглядит скорее сценарием для фантастического фильма, так что о вероятности подобного развития событий нет большого смысла и говорить. Отстранение на 10 лет — серьезное наказание, к которому антидопинговые службы прибегают крайне редко, ведь подобные решения по факту становятся запретом на профессию. И Экиру вполне мог бы подобного исхода избежать, если бы не усугублял свою ситуацию. В 2021 году Титус, обладатель шестого результата в марафоне за все время, был как никогда хорош. Он выиграл два важных забега в Милане и Абу-Даби. Правда, затем оказалось, что пробы с этих стартов дали положительный результат на триамцинолон ацетонид.

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Титус запаниковал и стал думать, как ему лучше выйти из этой ситуации. И не придумал ничего умнее, как вступить в сговор со старшим врачом кенийской больницы, чтобы замести следы нарушений. Экиру подговорил медика составить на его имя поддельные медицинские справки. Больничные записи были нужны легкоатлету, чтобы объяснить попадание в организм запрещенных препаратов. По легенде, у Титуса был острый рецидив старой травмы, поэтому ему срочно было необходимо оказать квалифицированную медпомощь. На терапевтические исключения не было времени, а врач в государственной больнице думал прежде всего о спасении жизни пациента, а не о нормах спортивной медицины, если вообще о таковых знал. За подобное поведение также отвечает атлет, хотя иногда по итогам расследования комиссия ограничивается предупреждением, выписывает терапевтическое исключение задним числом.

В России в похожий скандал попадал прыгун Данила Лысенко

Но подобные экстренные медицинские процедуры могут служить оправданием, только если они и правда имели место быть. Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), памятуя об имидже кенийской легкой атлетики, с самого начала отнеслась к истории Титуса с подозрением. Причины не доверять Экиру были хотя бы в том, что указанные в справках спортсмена болезни и принимаемые в борьбе с ними препараты не совсем соответствовали друг другу. Триамцинолон ацетонид — это синтетический кортикостероидный препарат, используемый для лечения кожных заболеваний, проблем с суставами или при язвах во рту. Судя по справкам от врача, Титуса лечили подобной мазью при тяжелом растяжении, что в теории возможно, но не выглядит лучшим методом. Кроме того, в одной из проб у Экиру нашли еще и опиоидное вещество петидин, запутавшее экспертов окончательно.

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Тогда AIU и решила запустить собственное расследование, чтобы выяснить природу предоставленных Титусом документов. Показания старшего медицинского чиновника правительства округа Нанди в Кении помогли доказать, что больничные записи были подделаны. Теперь выдавшему липовые справки врачу грозит потеря лицензии, а сам спортсмен 10 лет не сможет даже тренироваться в официальных спортивных клубах.

Притом что, признай он вину, максимальное наказание за первое в карьере нарушение за эти препараты ему составило бы два года, а при сотрудничестве со следствием санкции могли сократить и вдвое. Попытку обмануть следствие липовыми документами наказывают в разы строже. В России показательной была история прыгуна Данилы Лысенко, которого обвиняли в пропуске допинг-тестов. Но вместо того, чтобы написать объяснительную, спортсмен пришел со справками по болезни. Правда, клиники, в которой Данила якобы лечился, даже не существовало.

Так на ровном месте Лысенко поставил на кон не только свою карьеру, но и благополучие российской легкой атлетики, которая и так едва выдерживала натиск со стороны ВАДА и World Athletics. Учитывая текущие претензии со стороны Всемирного антидопингового агентства к Кении, наверняка и африканцев будут ждать серьезные разбирательства. Тем более что AIU уже санкционировала новый трибунал.