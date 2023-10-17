Кенийский марафонец получил 10 лет за липовые справки. Разоблачение допингера

Допинг
Сегодня, 18:15
Допинговыми историями сейчас мало кого удивишь. Случаи даже самого злостного нарушения антидопинговых правил стали обыденностью. Но порой спортсмены все-таки поражают своей беспечностью. Вернее сказать, попыткой показать, что они умнее всех вокруг. Так, кенийский стайер Титус Экиру мог ограничиться сравнительно небольшой дисквалификацией после того, как в его организме обнаружили следы запрещенного препарата, признай он вину. Но выбрал путь самурая и играл невиновного до самого конца, подделав ради своей легенды справки. Обман легко вычислили и теперь Экиру отстранили уже на 10 лет. Так в чем был смысл подобных махинаций?
Один из лучших кенийский марафонцев Титус Экиру, вероятно, завершает спортивную карьеру. Ему уже 31 год, а на днях его дисквалифицировали сразу на 10 лет. История о возвращении в 2033-м после такого длительного перерыва в 41 выглядит скорее сценарием для фантастического фильма, так что о вероятности подобного развития событий нет большого смысла и говорить. Отстранение на 10 лет — серьезное наказание, к которому антидопинговые службы прибегают крайне редко, ведь подобные решения по факту становятся запретом на профессию. И Экиру вполне мог бы подобного исхода избежать, если бы не усугублял свою ситуацию. В 2021 году Титус, обладатель шестого результата в марафоне за все время, был как никогда хорош. Он выиграл два важных забега в Милане и Абу-Даби. Правда, затем оказалось, что пробы с этих стартов дали положительный результат на триамцинолон ацетонид.
Титус запаниковал и стал думать, как ему лучше выйти из этой ситуации. И не придумал ничего умнее, как вступить в сговор со старшим врачом кенийской больницы, чтобы замести следы нарушений. Экиру подговорил медика составить на его имя поддельные медицинские справки. Больничные записи были нужны легкоатлету, чтобы объяснить попадание в организм запрещенных препаратов. По легенде, у Титуса был острый рецидив старой травмы, поэтому ему срочно было необходимо оказать квалифицированную медпомощь. На терапевтические исключения не было времени, а врач в государственной больнице думал прежде всего о спасении жизни пациента, а не о нормах спортивной медицины, если вообще о таковых знал. За подобное поведение также отвечает атлет, хотя иногда по итогам расследования комиссия ограничивается предупреждением, выписывает терапевтическое исключение задним числом.
Но подобные экстренные медицинские процедуры могут служить оправданием, только если они и правда имели место быть. Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), памятуя об имидже кенийской легкой атлетики, с самого начала отнеслась к истории Титуса с подозрением. Причины не доверять Экиру были хотя бы в том, что указанные в справках спортсмена болезни и принимаемые в борьбе с ними препараты не совсем соответствовали друг другу. Триамцинолон ацетонид — это синтетический кортикостероидный препарат, используемый для лечения кожных заболеваний, проблем с суставами или при язвах во рту. Судя по справкам от врача, Титуса лечили подобной мазью при тяжелом растяжении, что в теории возможно, но не выглядит лучшим методом. Кроме того, в одной из проб у Экиру нашли еще и опиоидное вещество петидин, запутавшее экспертов окончательно.
Тогда AIU и решила запустить собственное расследование, чтобы выяснить природу предоставленных Титусом документов. Показания старшего медицинского чиновника правительства округа Нанди в Кении помогли доказать, что больничные записи были подделаны. Теперь выдавшему липовые справки врачу грозит потеря лицензии, а сам спортсмен 10 лет не сможет даже тренироваться в официальных спортивных клубах.
Притом что, признай он вину, максимальное наказание за первое в карьере нарушение за эти препараты ему составило бы два года, а при сотрудничестве со следствием санкции могли сократить и вдвое. Попытку обмануть следствие липовыми документами наказывают в разы строже. В России показательной была история прыгуна Данилы Лысенко, которого обвиняли в пропуске допинг-тестов. Но вместо того, чтобы написать объяснительную, спортсмен пришел со справками по болезни. Правда, клиники, в которой Данила якобы лечился, даже не существовало.
Так на ровном месте Лысенко поставил на кон не только свою карьеру, но и благополучие российской легкой атлетики, которая и так едва выдерживала натиск со стороны ВАДА и World Athletics. Учитывая текущие претензии со стороны Всемирного антидопингового агентства к Кении, наверняка и африканцев будут ждать серьезные разбирательства. Тем более что AIU уже санкционировала новый трибунал.