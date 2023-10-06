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Сегодня, 17:34

Ферстаппен стал быстрейшим в первой практике «Гран-при Катара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую практику «Гран-при Катара».

Нидерландец проехал свой лучший круг за 1 минуту 27,428 секунды. На втором месте Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,334). Замкнул тройку напарник Сайнса Шарль Леклер (+0,481).

6 октября пройдет квалификация к основной гонке. Начало — в 20.00 мск. Сама гонка пройдет 8 октября. Старт — в 20.00 мск. Суббота, 7 октября, будет посвящена спринт-формату. Квалификация — 16.00 мск. Спринт — 20.30 мск.

Ферстаппен может стать чемпионом сезона-2023 года уже в спринтерской гонки. Для этого ему нужно финишировать не ниже шестого места.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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