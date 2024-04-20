Сегодня, 06:44
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем спринта «Гран-при Китая».
На втором месте расположился Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+13.043), замкнул тройку еще один пилот «Ред Булла» Серхио Перес (+15.258). Фернандо Алонсо из «Астон Мартина» сошел с гонки.
Для Ферстаппена это восьмая победа в спринте в карьере.
«Гран-при Китая» пройдет завтра, 21 апреля и начнется в 10:00 мск.
Формула-1
Гран-при Китая
Спринт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.043.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +15.258.
4. Шарль Леклер («Феррари») +17.486.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +20.696.
6. Ландо Норрис («Макларен») +22.088.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +24.713.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +25.696.
9. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +31.951.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +37.398.
11. Даниэль Риккардо («РБ») +37.840.
12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +38.295.
13. Эстебан Окон («Альпин») +39.841.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40.299.
15. Пьер Гасли («Альпин») +40.838.
16. Юки Цунода («РБ») +41.870.
17. Александер Албон («Уильямс») +42.998.
18. Логан Сарджент («Уильямс») +46.352.
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +49.630.
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошел с гонки.