Ферстаппен выиграл спринт «Гран-при Китая», Хэмилтон — второй

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем спринта «Гран-при Китая».

На втором месте расположился Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+13.043), замкнул тройку еще один пилот «Ред Булла» Серхио Перес (+15.258). Фернандо Алонсо из «Астон Мартина» сошел с гонки.

Для Ферстаппена это восьмая победа в спринте в карьере.

«Гран-при Китая» пройдет завтра, 21 апреля и начнется в 10:00 мск.

Формула-1

Гран-при Китая

Спринт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.043.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +15.258.

4. Шарль Леклер («Феррари») +17.486.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +20.696.

6. Ландо Норрис («Макларен») +22.088.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +24.713.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +25.696.

9. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +31.951.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +37.398.

11. Даниэль Риккардо («РБ») +37.840.

12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +38.295.

13. Эстебан Окон («Альпин») +39.841.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40.299.

15. Пьер Гасли («Альпин») +40.838.

16. Юки Цунода («РБ») +41.870.

17. Александер Албон («Уильямс») +42.998.

18. Логан Сарджент («Уильямс») +46.352.

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +49.630.

20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошел с гонки.