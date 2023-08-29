Российские бадминтонисты смогут выступить на международных соревнованиях с 26 февраля 2024 года

Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустила российских спортсменов к международным соревнованиям под своей эгидой, сообщает пресс-служба BWF.

Отмечается, что российские и белорусские бадминтонисты смогут участвовать в турнирах в качестве нейтральных спортсменов начиная с 26 февраля 2024 года.

Всемирная федерация бадминтона в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.

20 апреля BWF приняла решение продлить отстранение россиян и белорусов. О намерении BWF вернуться к вопросу допуска россиян сообщалось в мае этого года.

Ранее стало известно, что национальная команда России по бадминтону провела тренировочный сбор в Малайзии.

С 9 по 14 апреля 2024-го в Саарбрюккене (Германия) пройдет чемпионат Европы по бадминтону.