Всемирная конфедерация бейсбола пока не планирует допускать россиян на международную арену

Последние рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не дают Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) оснований вернуть россиян и белорусов на международные старты.

«Последние рекомендации исполнительного комитета МОК от 28 марта 2023 года не применяются к бейсболу и софтболу, поскольку они предусматривают, что команды спортсменов с российским или белорусским паспортами не могут рассматриваться для участия в международных спортивных соревнованиях», — приводит ТАСС заявление пресс-службы WBSC.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.