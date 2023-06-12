Банкеро оценил свое выступление в сезоне-2022/2023

Тяжелый форвард «Орландо» Паоло Банкеро прокомментировал итоги минувшего регулярного сезона НБА.

«Думаю, я провел отличный сезон. Я много научился и в чем-то точно преуспел. Я провел первый год в самой сложной лиге в мире, думаю, я уже заслужил некоторое уважение. Но есть еще много чего, над чем мне нужно поработать», — приводит слова Банкеро Clutch Sports.

В минувшем регулярном чемпионате 20-летний баскетболист принял участие в 72 матчах, набирая в среднем 20 очков, 6,9 подбора и 3,7 передачи.

Банкеро был признан новичком года по итогам сезона-2022/2023. «Орландо» занял 13-е место на «Востоке» с 34 победами при 48 поражениях.