«Даллас» проиграл «Бостону». Дончич набрал 42 очка

«Бостон» на своем паркете переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:112. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 42 очка.

В других встречах «Майами» обыграл «Вашингтон» (113:105), «Торонто» проиграл «Бруклину» (98:112), «Атланта» выиграла у «Сакраменто» (115:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Даллас» — 125:112 (34:23, 36:26, 31:36, 24:27)

Б: Тейтум (37 + 13 подборов), Браун (31), Хорфорд (14).

Д: Дончич (42), Вуд (26 + 12 подборов), Динуидди (15).

«Майами» — «Вашингтон» — 113:105 (28:26, 32:17, 23:37, 30:25)

М: Лаури (28), Калеб Мартин (24), Хирро (17), Адебайо (15 + 11 подборов).

В: Кузма (33), Порзингис (21), Бартон (13), Авдия (12 + 10 передач).

«Торонто» — «Бруклин» — 98:112 (26:38, 25:14, 25:39, 22:21)

Т: Трент (19), Ануноби (15), Янг (12), Буше (12 + 16 подборов).

Б: Ирвинг (29), О'Нил (15), Симмонс (14), Клэкстон (14 + 12 подборов).

«Атланта» — «Сакраменто» — 115:106 (35:26, 37:31, 25:31, 18:18)

А: Янг (35), Мюррэй (15), Хантер (13 + 10 подборов).

С: Монк (27), Фокс (18), Сабонис (15 + 14 подборов), Хертер (13).