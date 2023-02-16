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Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:12

Фридзон заменит травмированного Эртеля на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
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Защитник «Зенита» Виталий Фридзон заменит своего одноклубника Томаса Эртеля на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба лиги.

Эртель не сможет принять участия в соревновании из-за травмы. 33-летний француз получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Нижнего Новгорода» (70:79), который прошел 13 февраля.

В сезоне-2022/23 Эртель провел 28 матчей, в среднем набирая 14,3 очка, делая 2,5 подбора и 8,7 передачи.

Матч звезд Единой лиги состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Новая школа» против «Старой школы».

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/vitalij-fridzon-sygraet-na-matche-zvezd-2023-v-sostave-komandy-old-school/
БК Зенит
Виталий Фридзон
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