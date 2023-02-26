«Автодор» обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 17:05
«Автодор» на выезде обыграл «Парму» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:83.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Малик Ньюмэн, набравший 19 очков. В составе «Пармы» 24 очка набрал Райан Боутрайт.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ пермский клуб проведет с «Астаной» на выезде 4 марта. «Автодор» примет красноярский «Енисей» 3 марта.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Парма-Пари» (Пермь) — «Автодор» (Саратов) — 83:91 (23:26, 26:20, 19:25, 15:20)
26 февраля. Пермь. «УДС Молот».