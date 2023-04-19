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Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:36

Советник президента УНИКСа Еремин — о матче против «Зенита»: «Проявился характер наших игроков»

Виталий Косик
Корреспондент
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Советник президента УНИКСа Станислав Еремин считает, что казанские баскетболисты проявили характер во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против петербургского «Зенита».

«Может быть, матч по качеству игры был не самым лучшим, но он был зрелищным. Проявился характер наших игроков, потому что «Зенит» — это очень сильная команда, они много проигрывали и повели, но в УНИКСе нашлись такие баскетболисты, как Ненад Димитриевич и Винс Хантер, которые своими действиями привели команду к победе. Это очень важная победа, мы взяли две игры в Казани, но ключевой будет третья игра. Или борьба будет продолжаться, или преимущество нашей команды будет значительным», — приводит слова Еремина ТАСС.

Во вторник УНИКС на своей площадке обыграл «Зенит» со счетом 68:59. Счет в полуфинальной серии до четырех побед стал 2-0 в пользу казанцев.

Третий матч серии пройдет 21 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: https://tass.ru/sport/17557077
БК Зенит
БК УНИКС
Станислав Еремин
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