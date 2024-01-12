Поварницын заявил, что в командной гонке важно оберегать и опекать своих товарищей

Обладатель золотой медали чемпионата России в командной гонке в Чайковском Александр Поварницын подвел итоги гонки. Он рассказал, какой тактики придерживалась его команда.

«У нас была тактика друг друга оберегать и опекать. Это самое важное, что я сказал ребятам перед стартом. К сожалению, мы не видим, как ребята стреляют, когда стоишь в зоне ожидания. Думаешь, мимо штрафного круга они проедут или завернут на круг и сколько кругов пройдут. Каждый раз получается сюрприз. Мы высказали свои пожелания по расстановке по этапам. У меня были проблемы в стрельбе лежа, поэтому я выбрал лежку, чтобы поработать над ней», — цитирует Поварницына Metaratings.ru.

Командную гонку на чемпионате России 2024 по биатлону в неолимпийских дисциплинах выиграла первая мужская сборная Белоруссии. Второй стала первая команда Тюменской области. Тройку призеров замкнули биатлонисты второй сборной Белоруссии.