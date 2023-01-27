«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона

Анна Сола — об уходе в декрет, причинах санкций и возвращении в биатлон.

В Раубичах в эти дни проходит сдвоенный этап Кубка Содружества, в котором принимают участие спортсмены России и Белоруссии. Но если в мужских соревнованиях биатлонисты двух стран зарубаются между собой в каждой гонке, то в женских лишь Динара Алимбекова-Смольская из белорусской сборной может составить конкуренцию россиянкам в борьбе за медали и общий зачет. Все остальные девушки из ее команды обычно финишируют за пределами топ-10.

В межсезонье женская сборная Белоруссии лишилась двух членов основного состава. В декретный отпуск ушли Анна Сола и Ирина Лещенко. Сола прошлой зимой была одна из лидеров команды наравне с Алимбековой. На Олимпиаде в Пекине она показала лучший ход в нескольких гонках и ближе всех из женской команды подобралась к медали Игр — 4-е место в пасьюте.

Между этапами Кубка Содружества в Раубичах корреспондент «СЭ» поговорил с Анной и узнал, когда она планирует вернуться в биатлон.

Женская дружба в биатлоне — нормальное явление

— Насколько рады успехам подруги Ларисы Куклиной на Кубке Содружества в Раубичах?

— Очень-очень-очень. Потому что знаю, насколько ей было тяжело в последние годы, когда не все получалось, хотя она делала многое для результата. Тем более так, как получилось на первом из двух этапов в Раубичах, когда она взяла все золотые медали. Это очень круто. Она большая молодец.

— Почему, на ваш взгляд, у нее так получилось хорошо?

— Думаю, дело в том, что Лариса много работает. Она действительно сильная спортсменка, которая полностью отдается тренировкам, поэтому у нее есть результат. Как она предполагает, возможно, сыграло роль то, что перед этапом находилась в горах. Это дало ей такой толчок.

Анна Сола. Фото Global Look Press

— Как вообще у вас сложилась с ней дружба?

— Она уже давно началась. Наверное, с Кубка мира. Начали ходить друг другу в гости. Знаете же, что иногда встречаешь человека и понимаешь, что он твой, что тебе с ним комфортно. Какие-то общие мысли, общие цели. Да много чего общего. Поэтому так хорошо и общаемся.

— В прошлом сезоне держали связь, когда она выбыла из основной команды?

— Если честно, в олимпийский сезон каждый был занят своими делами. Тесную связь не держали. Были сообщения друг другу, но не скажу, что близко.

— Женская дружба — это частое явление в биатлоне?

— Это нормальное явление, так и должно быть. По крайней мере, я верю в женскую дружбу в биатлоне. Да, у нас индивидуальный вид спорта, но в то же время ты трудишься как команда. Столько времени находишься вместе, что если нет дружбы, то будет очень тяжело в команде.

Нам нужно время, чтобы вернуться на международную арену

— Насколько внимательно следите за Кубком Содружества и смотрите ли Кубок России?

— Слежу за всеми гонками, в том числе и за Кубком мира. Если в это время есть какие-то важные дела, то пересматриваю соревнования в записи.

— С какими ощущениями смотрите?

— С одной стороны, я рада, что у меня сложилась так жизнь. На самом деле сейчас чувствую себя счастливой как никогда. До этого смотрела с какой-то тоской. Это моя любимая работа. Вызывает большой интерес, насколько получится вернуться в те состояния и кондиции, которые были в последние сезоны.

— Хочется поговорить о том, как принималось решение об уходе в декрет. Но перед этим взять чуть более ранний период. Когда стало понятно, что международный сезон для белорусской команды закончен досрочно, вы же хотели уйти в отпуск, а не выступать на весеннем чемпионате России. Верно?

— Я очень серьезно заболела в тот период. На неделе вообще не выходила на улицу. Был очень сильный кашель. Как минимум из-за этого не могла физически выступать, что потом и показали результаты. Приехала и была в не очень хорошем состоянии. Как позже оказалось, уже была беременна тогда. А если говорить в общем, то, конечно, был тяжелый олимпийский сезон. Не получилось реализовать то, что хотелось. Плюс все эти новости... Хотелось закрыться и побыть с семьей, которую давно не видела. Вообще отдохнуть — как физически, так и эмоционально. Тем более нам изначально сказали: «Кто хочет, тот едет. Кто не хочет — не едет». Поэтому многие приняли решение, чтобы пропустить. Мы об этом и стали говорить открыто. Потом нам сказали, что у всех контракты, поэтому нужно ехать.

Анна Сола. Фото Global Look Press

— Но можно было выбрать куда: на Кубок России в Уфу или на чемпионат России в Тюмень?

— Нет, нельзя было выбрать. Просто во время этапа в Уфе я вообще была не в состоянии выступать. Лежала с температурой и кашлем. Я бы заразила там всех, если бы доехала туда. К Тюмени выздоровела, но это все равно было после болезни.

— Как восприняли отстранение двух команд от международного сезона?

— Поначалу было непонятное чувство. Хотелось разобраться. Не было ясности, что и как будет дальше. После пришла мысль: «Зачем лезть туда и обсуждать эту тему, на которую ты никак не можешь повлиять?» Задача — выступать там, где нам можно выступать. Но при этом принимать правильные решения.

Понятно, что сейчас такое время. Не может быть так, как было до этого. Очень скучаю по тем временам. Смотрю Кубки мира и очень скучаю по людям, которые там выступают, по той атмосфере. Но нам нужно время, чтобы туда вернуться.

Я понимаю, почему у них такая позиция, почему нас отстраняют. Справедливо это или нет? Не мне судить. Я на это уже не повлияю. Конечно, несправедливо. Но есть понимание, почему они это сделали.

— В декрет вы ушли спонтанно или запланировано?

— Вообще мы уже думали об этом еще до Олимпиады. В прошлом межсезонье много об этом разговаривали с мужем. Поэтому изначально была такая цель. Но мне было бы очень тяжело это сделать, если бы не такая ситуация. В данной ситуации я понимаю, что у меня есть время, чтобы не спеша восстановиться. Рада, что получилось так быстро забеременеть. Этого мы не ожидали. Но сам декрет был запланирован.

— Правильно ли понял, что если бы у белорусской команды был допуск на международную арену, то принять решение об уходе в декрет было бы сложнее?

— Да, скорее всего. Не знаю, как было бы. Но если сейчас рассуждать, то, наверное, да. С таким результатом, который был у меня в последние сезоны, мне хотелось бы дальше готовиться. Однако я почти уверена, что в любом случае ушла бы в декрет.

Анна Сола. Фото Global Look Press

Родили с Ириной Лещенко с разницей в сутки, выписка была в один день

— Сговаривались ли вы со своей подругой Ириной Лещенко? Потому что у вас дети родились с разницей в сутки, верно?

— Да, с разницей в сутки, а выписка была в один день. У нее срок стоял немножко позже. Но так получилось. Жаль, что не в один день родили. Это было бы очень круто, но и так прикольно.

— Была ли у вас гонка: кто быстрее родит?

— Изначально Ирина не думала, что родит так быстро, а я немного переходила. Гонки не было. Да, мы каждый день списывались, созванивались, общались. Но от гонок в этом году решили отдохнуть.

— Вы выложили фотографию с выписки в соцсети. Видел, что многие иностранные спортсменки поздравили в комментариях — американка Клэр Игэн, финка Мари Эдер, итальянка Доротея Вирер, француженка Анаис Бесконд. Ожидали такого?

— Я с ними и так общаюсь, помимо комментариев под постами.

— Это общение не прекратилось сейчас?

— Нет. Разговариваем о биатлоне, форме, о детях. Спрашивают: каково это, как самочувствие. Делимся какими-то своими историями. Но не затрагиваем тему того, что происходит в мире.

— Ранее сказали, что смотрите Кубок мира. Интересная в этом году конкуренция у девушек. Согласны?

— Было бы интереснее, если бы там выступали все сильнейшие. Но я наслаждаюсь просмотром всех гонок, которые сейчас проходят, в том числе интересно наблюдать за Йоханнесом Бе, как он словно ракета уезжает от всех остальных.

— Есть мнение, что за мужскими гонками, в которых выступает Йоханнес, наоборот, следить не особо интересно, так как уже все понятно заранее.

— Но есть и другая борьба. Все равно появляются какие-то новые имена. Например, итальянец Джакомель. Я почему-то за итальянцев болею, когда они эстафеты бегают. Что за девчонок, что за парней. Возможно, потому что следующая Олимпиада будет в Италии. Хочется понаблюдать за командой. В общем, появляются новые лица, и становится интересно. То же самое, как на Кубке России и Кубке Содружества. Ты не знаешь, кто выиграет в гонках.

— Возвращение нас на мировую арену рано или поздно произойдет. Как думаете, будет ли отличаться возвращение двух команд? Вернемся ли мы вместе? Будет ли другое отношение к сборным?

— Я могу думать только о хорошем. Надеюсь, что все люди понимают, что происходит в мире, что будет нормальное отношение. Хотя говорят... Нет, про политику не хочу.

Главная мотивация — вырастить здорового ребенка

— Видел, что вы уже встали на лыжи. Тянуло?

— Очень. Еще когда была беременна, безумно хотела, чтобы выпал снег. Когда он выпал, я просто визжала от радости. А после беременности, как только поняла, что могу кататься, то сразу поехала.

— Часто сейчас катаетесь?

— По возможности, да. Получается, что практически каждый день. Не всегда получается. Вот сейчас последние пару дней только гуляла.

— Заметил, что на фотографии с трассы вы отметили лыжи Rossignol. Вы с ними продолжаете сотрудничать? Просто именно эта компания приостановила контракт с Большуновым.

— Мы с ними очень хорошо общаемся, контракт продолжается. Недавно присылали вещи и ботинки. Хотели отправить лыжи, но я сама отказалась. Сказала, что лучше в следующем году. Хотя они настойчиво их предлагали. Говорили, что, мол, лыжи для вас есть, как нам их к вам отправить.

Анна Сола. Фото Global Look Press

— Когда наметили свое возвращение в биатлон?

— Если честно, то сейчас каталась и думала, что хочется уже проверить свой уровень. Но понимаю, что рано, могут быть последствия. Нельзя так рано делать серьезные тренировки. Сейчас мои занятия ради удовольствия. Однако если бы последний этап Кубка Содружества был в Раубичах, то, мне кажется, заявилась и поучаствовала.

— Винтовку пока в руки не брали?

— Нет.

— У вас сейчас идет тренд в команде — брать фамилию мужа. Под какой фамилией вы вернетесь: Сола или Божкова?

— Сола. Возможно, по завершении спортивной карьеры поменяю. Ни у меня, ни у мужа нет такого, что нужно срочно ее сменить. Не думаю, что от этого что-то изменится. Возможно, сделаю это, когда будет время. Потому что сейчас нужно заморачиваться с переоформлением многих документов. Не только в паспорте менять, но и в различных спортивных протоколах, в системе АДАМС и других. Поэтому если говорить про меня, то точно не сейчас.

— Чем занимались в образовавшуюся паузу?

— Очень много гуляла. Какие-то растяжки, небольшие силовые, которые можно делать. Без фанатизма. Делала то, что считала нужным по самочувствию, по желанию. Все равно были какие-то поддерживающие нагрузки.

— У вас в свое время была пауза в карьере...

— Но в ту паузу я вообще не хотела тренироваться и не тренировалась. Был очень большой перерыв. Тут у меня есть большое желание. Я кайфовала, когда чем-то занималась. Когда гуляю, когда что-то делаю по дому — от этого получаю очень большое удовольствие.

— Просто вы рассказывали, что в прошлый раз многое переосмыслили. Сейчас какое-то новое переосмысление произошло?

— Есть определенные идеи. Было очень много времени, чтобы обдумать все свои действия. Конечно, есть новшества, которые я буду сейчас применять в своем тренировочном процессе.

— В одном из интервью летом вы говорили, что о мотивации поговорим в декабре, когда родится ребенок. Какую теперь мотивацию сейчас видите?

— Самая главная мотивация — вырастить здорового ребеночка, чтобы у него все было хорошо. Но при этом есть какое-то новое вдохновение, чтобы чем-то заниматься. Сейчас провожу много времени семьей. Отдохнула эмоционально и готова идти снова в бой.

— Медаль Олимпиады была для вас близка. Добавляет это мотивации на следующие игры или, наоборот, это в какой-то степени отбило настрой?

— Могу сказать, что была очень сильно готова к Олимпиаде, показывала на ней первые хода. Понимала, что если бы сложилась стрельба, то было бы вообще отлично. Это хорошая для меня Олимпиада, с хорошими воспоминаниями. В физическом плане сумела подойти к ней правильно, хоть была и большая высота. Если говорить про мотивацию, то, наверное, четвертое место в гонке преследования никак на нее не повлияет. Сейчас новый олимпийский цикл. Есть микроцели: как сделать тренировки, что добавить в стрельбе. Но эти цели не на какой-то результат. Конечно, я очень надеюсь, что у нас будет Олимпиада, что нас туда допустят. Для спортсмена — это главные старты.