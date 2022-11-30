Майк Тайсон вступился за Месси в конфликте с боксером Канело: «Придется выйти на ринг»

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон ответил боксеру Саулю Альваресу после его агрессивного высказывания в адрес нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Ранее абсолютный чемпион мира во 2-м среднем весе Сауль Альварес (Канело) раскритиковал Месси за видео из раздевалки Аргентины после матча с Мексикой (2:0) на ЧМ-2022. На той видеозаписи форвард наступил ногой на футболку мексиканской команды.

«Некто по имени «Канело» угрожал Месси. Если он посмеет тронуть Месси, мне придется выйти на ринг много лет спустя», — написал Тайсон в соцсетях.

За 35-летнего Месси также заступались бывший партнер по сборной Серхио Агуэро, экс-одноклубник Сеск Фабрегас и боец UFC Сантьяго Понзиниббио.