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Сегодня, 20:09

Тренер Волкова Кияшко заявил, что у Федора Емельяненко всегда была хорошая скорость и тайминг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова прокомментировал предстоящий бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

«У Феди всегда была хорошая скорость и тайминг. Надеюсь, он хорошо подошел к этому бою. Знаю, что они с командой уже в Калифорнии. Возможно, мы даже встретимся и поедем на этот турнир. Федор собирается завершать карьеру, и хочется, чтобы он победил. Доказывать ему уже нечего. Бейдер — серьезный соперник, которому Емельяненко, к сожалению, в первом поединке проиграл. Жду зрелищного боя и буду болеть за Федора», — приводит слова Кияшко «РБ Спорт».

Поединок между Емельяненко и Бейдером пройдет 4 февраля. Ранее россиянин объявил, что завершит карьеру после этого боя.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-volkova-taras-kiyashko-o-boe-emel-yanenko-bejder-u-fedora-vsegda-by-la-horoshaya-skorost-i-tajming/
Бокс
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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