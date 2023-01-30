Тренер Волкова Кияшко заявил, что у Федора Емельяненко всегда была хорошая скорость и тайминг

Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова прокомментировал предстоящий бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

«У Феди всегда была хорошая скорость и тайминг. Надеюсь, он хорошо подошел к этому бою. Знаю, что они с командой уже в Калифорнии. Возможно, мы даже встретимся и поедем на этот турнир. Федор собирается завершать карьеру, и хочется, чтобы он победил. Доказывать ему уже нечего. Бейдер — серьезный соперник, которому Емельяненко, к сожалению, в первом поединке проиграл. Жду зрелищного боя и буду болеть за Федора», — приводит слова Кияшко «РБ Спорт».

Поединок между Емельяненко и Бейдером пройдет 4 февраля. Ранее россиянин объявил, что завершит карьеру после этого боя.