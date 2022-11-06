Бивол не заметил Рамиреса. Ищем, где Бивол проигрывает

Только что в Абу-Даби Дмитрий Бивол снова расстроил очень многих по всему миру, и особенно в Мексике.

В Великобритании 5 ноября принято сжигать чучело Гая Фокса. К середине поединка в ОАЭ все уже понимали, что, наверное, в Мексике в этот день будут сжигать чучело Зурдо Рамиреса. Условное чучело и сжигать скорее метафизически — не настолько важна для мексиканцев месть за Альвареса и не того калибра фигура Зурдо Рамиреса.

Он не боксировал совсем уж плохо. Создавал напряжение здесь и там, не давал уж совсем затолкать себя к канатам и избивать. Каждый раз после пропущенных — выживал, бодрился, шел вперед, но только видно было, что в бою он опаздывает. Опаздывают руки — джебы и хуки Бивола куда быстрее. Опаздывают ноги — на каждую смену позиции чемпионом он реагировал с опозданием на полсекунды. Опаздывает голова — как бывает, когда гроссмейстер играет с условно начинающим шахматистом и после двух ходов примерно считает уже, когда можно идти ставить мат и чайник. Дмитрий все считал и понимал. Те 2-3 раунда, что он отдал — это пока подстраивался к Рамиресу в начале боя и еще когда взял паузу в активности перед финальными раундами.

У Зурдо же чайник мог закипеть только от попыток предсказать движение Бивола и следующий удар в серии. Мексиканец неплох, но не мог нащупать дистанцию атаки, удары в корпус он бросал редко и они все были Биволом заблокированы, а для встречных ударов он был слишком не уверен в себе. Опаздывал везде и еще больше опасался опоздать со встречным, прилечь на настил бы тогда точно пришлось. Отсюда дефицит идей. И команда в углу ему вообще ничем не помогала. Для того, чтобы «вскрыть» такого, как Бивол, нужно кое-что знать о психологии, тактике и стратегии, а таких тренеров в индустрии осталось, честно говоря, очень мало. И, кажется, один из них был в углу у Бивола.

Итог — 118-110 и 117-111 дважды. Чемпион сохраняет свой пояс. Не бросает никому вызовы после боя. Надеется на бой с Бетербиевым. Скромно, с достоинством, но не вызывает никаких эмоций. Не запоминается.

Несколько рекомендаций. Обращение к судьям: эй, как вы отдали ему три раунда? К Оскару Де Ла Хойе и Эдди Хирну: ребята, у вас есть еще мексиканцы? Или мне перейти на англичан? Ко всей аудитории у телевизоров: Так, если бой с Бетербиевым не состоится до 5 мая 2023-го, я ухожу из бокса и придумывайте сами, как побеждать Артура и отбирать у него пояса. Советы ему, конечно, не нужны, трэшток не его стихия, как и артистичная импровизация, но я не вижу, кому и зачем сейчас может захотеться выложить десятки миллионов долларов за объединительный бой в этом весе с участием двух российских боксеров. Не в том мире, в котором мы сейчас живем.

В нем бой нужно продать еще до того, как пойдешь договариваться о подписи под контрактом. Боксеры у разных промоутеров, они боксируют на разных медиаплатформах, фактически существуют в разных измерениях. Бокс — это мультивселенная, но не безумия, а финансовых схем и разводок. Бой состоится только в том случае, если в этом есть коммерческий смысл. Прямо сейчас никто не видит смысла в том, чтобы свести Бивола и Бетербиева и получить абсолютного чемпиона в этом весе.

Вдобавок Сауль Альварес, который после победы над Головкиным в День Независимости Мексики грозился взять реванш у Бивола, сделал операцию на руке, планирует отдыхать и играть в гольф едва ли не до следующей осени. А там уже он может вспомнить о своем желании во второй раз выйти на Бивола, а может и забыть. Мы то, конечно, не забудем, и нам бой с Бетербиевым тоже нужнее прочих, но платить за это не нам.

Наверное, ребятам с Аравийского полуострова, шейхам, политикам, для них это способ продвинуть репутацию своей страны, почистить карму и повеселить всех прочих. Никакой не Вегас, ОАЭ и Саудовская Аравия единственные, кто может поучаствовать в финансовом проекте Бивол — Бетербиев. Но этот бой будет конкурировать с другими — Усик против Фьюри, Мэйвезер против какого-нибудь блогера, Джошуа против Фьюри. И здесь Дмитрий Бивол как медиавеличина конкуренцию проигрывает. Да, Бивол проигрывает — это странно звучит, правда?