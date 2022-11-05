«Флаг России? Все более лояльно, чем на предыдущем бое». Бивол: Рамирес, музыка 80-х, Джейк Пол

Дмитрий признался, что в личном общении Зурдо проявил себя как нормальный парень.

Вечером 5 ноября состоится вечер бокса в Абу-Даби, в главном событии которого Дмитрий Бивол проведет обязательную защиту титула WBA Super в полутяжелом весе против Хильберто Рамиреса. В преддверии поединка «СЭ» пообщался с российским боксером и узнал, каким Зурдо был в личном общении, опасается ли Дмитрий судейства и может ли Джейк Пол победить Канело.

— Раньше вы никогда не бились в Абу-Даби. Как проходила адаптация к местному климату?

— Да все нормально проходило. Мы уже месяц находимся здесь, погода теплая, все ест для подготовки тут.

— Вы говорили, что хотите провести бой с Рамиресом еще и потому, что для вас это переросло в личное из-за его постоянных резких заявлений. Сейчас это чувство осталось?

— Не то, что прямо сильное личное такое. Уже года четыре я хотел с ним побоксировать, потому что были моменты, что мы могли встретиться. Потом, когда уже все больше был накал у этого боя, может, чуть-чуть переросло в личное. Но в целом я стараюсь не фокусироваться на этом, а думать об общем.

Дмитрий Бивол. Фото Соцсети

— Вы ведь спарринговали с Рамиресом перед боем с Кларксоном. Каким он показался в личном общении?

— Слушайте, он, на самом деле, нормальный парень. Без каких-то высказываний был, уважительный, дружелюбный. Такое общение нормальное было у нас всегда с ним.

— Рамирес — крупный и часто бьющий боксер. С кем спарринговали, чтобы адаптироваться к похожим габаритам и стилю?

— У нас были в спарринг-партнерах ребята из России, из Узбекистана. В последнем лагере были ребята из Казахстана. Они все практически выше меня и левши.

— С левшой вы в последний раз боксировали пять лет назад в поединке с Седриком Агнью. Это для вас проблема?

— Да я не думаю, что прямо проблема — левша или высокий, низкий. Просто время нужно для этого, адаптация. Я спарринговал, получается, два месяца с ребятами — с левшой мне сейчас удобнее будет отбоксировать, чем с правшой.

— Вы наверняка посмотрели не один поединок мексиканца. Был ли такой момент, когда он вас впечатлил или удивил?

— Вообще, он хорошо бьет по корпусу, во всех боях это показывает. У него хорошая уверенность в себе, он давит соперников, набрасывает много ударов, закручивает в правую сторону хорошо.

— Нет ли у вас опасений, что в случае близкого поединка в вашу пользу судейство будет не на вашей стороне?

— Я вообще стараюсь не думать, судейство или кто-то еще. Я ориентируюсь по своим ощущениям. Мои ощущения такие, что я должен выиграть бой. Если останусь доволен боем, я точно выиграю. Это важнее. Если я буду доволен, если мой тренер будет доволен, то и зрители будут довольны. И, соответственно, судьи не смогут ничего сделать.

Дмитрий Бивол. Фото Соцсети

— Можете назвать упражнение, к которому всегда приступаете с наибольшим удовольствием? И нелюбимое, которое иногда лень делать.

— Раньше я не любил бегать, сейчас стало нравиться. Не любил, потому что во время бега остаешься наедине с самим собой — нудно, скучно. Сейчас — вышел, бежишь, и прямо в такую медитацию впадаешь. Но не могу сказать, что это мое любимое сейчас. Люблю спарринговать — вот любимое упражнение.

— Под какую музыку бегаете?

— Под разную, что услышу — раз, оставлю себе. Зашазамлю, скачаю и слушаю. Вообще, моя любимая музыка — ретро 80-х. У меня очень много такой музыки — Modern Talking, Boney M, Bad Boys Blue. Она мне не надоедает, всегда как базовая у меня. И плюс какие-то хиты. Но вот хиты — их наслушаешься, потом удалишь. Через пару лет, может быть, опять включишь.

— Работаете с железом? Если не секрет, какой у вас результат в жиме лежа?

— Никогда не делаю жим, чтобы на максимум, проверить, сколько. Я даже не знаю, если честно, сколько я жму. Но я точно не увлекаюсь железом, не работаю с сильно большими весами.

— Уже были сообщения о вероятности вашего выхода в ринг с флагом России. Появилась ли более точная информация, позволят ли вам это сделать?

— Пока еще не точно, еще все вилами по воде писано. Но более лояльно все, чем с предыдущим боем.

Дмитрий Бивол. Фото Соцсети

— В случае победы над Рамиресом какой бой более вероятен — с Бетербиевым или реванш с Канело?

— Посмотрим, надо сначала с Рамиресом отбоксировать, и дальше будет видно. Это все больше зависит от Matchroom, от наших промоутеров. Но больше от Matchroom.

— Вам самому что интереснее?

— Я хочу двигаться вперед, идти к вершинам, завоевывать еще пояса в своем весе. Я у Канело выиграл, получил большое удовольствие и много плюсов от этого, получил этот бой сейчас легче. Думаю, если бы не победа в предыдущем бою, я вряд ли боксировал бы сейчас в Абу-Даби.

— Джейк Пол говорил, что способен победить Канело, потому что, как он считает, его стиль, чувство дистанции, скорость и сила похожи на ваши. Вас такие высказывания не удивляют?

— Нет, вообще не удивляют ни капли. Он же шоумен настоящий. Джейк Пол — не просто боксер, он изначально ютьюбер, то есть человек, который делает шоу. Он может говорить что угодно, чтобы заманить Канело. В принципе это же бокс. Кто знает, может, Канело начнет его в углу забивать, а он сдуру махнет и уронит. Никто не знает, может быть и такое. Говорить и анализировать можно все что угодно, но пока люди не выйдут в ринг, никто не будет знать, как все закончится.