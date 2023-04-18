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Сегодня, 16:44

Дворкович: «Мы является свидетелями уникального матча за мировую шахматную корону»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» подвел итоги седьмой партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

Непомнящий играл белыми и победил Лижэня. Партия завершилась на 37-м ходу, россиянин вышел вперед в матче — 4-3.

«Ян и Дин — настоящие спортсмены! Мы является свидетелями уникального матча за шахматную корону, в котором участники обмениваются сильнейшими ударами. Вся борьба еще впереди!» — сказал Дворкович «СЭ».

Восьмая партия матча Непомнящий — Лижэнь состоится в четверг, 20 апреля, россиянин будет играть черными.

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