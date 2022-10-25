Карлсен впервые прокомментировал решение Ниманна подать на него в суд

Действующий обладатель мировой короны норвежец Магнус Карлсен впервые отреагировал на новость о том, что американский шахматист Ханс Ниманн направил в суд жалобу на него.

«Я сосредоточен на шахматах. Ситуация с Ниманном не будет использоваться в качестве оправдания, как бы ни складывались дела», — цитирует Карлсена NRK.

Американский гроссмейстер подал иск на 100 миллионов долларов на действующего чемпиона мира после обвинений с его стороны в мошенничестве.

Портал Chess.com провел расследование, согласно результатам которого Ниманн уличен в жульничестве в более чем 100 партиях. Американец и сам признавался, что действовал нечестным образом в онлайн-турнирах. Однако подтверждения мошенничества с его стороны в очных противостояниях с Карлсеном не было.