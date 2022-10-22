Адвокат Карлсена заявил, что обвинения Ниманна беспочвенны

Крейг Райзер, адвокат чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, прокомментировал решение американца Ханса Ниманна подать в суд на норвежца.

«Ниманн признавался, что жульничал в прошлом. Этот судебный процесс является не чем иным, как попыткой переложить вину на других. Его обвинения беспочвенны», — приводит слова Райзера NRK.

Американский гроссмейстер подал иск на 100 миллионов долларов на действующего чемпиона мира после обвинений с его стороны в мошенничестве.

Портал Chess.com провел расследование, согласно результатом которого Ниманн уличен в жульничестве в более чем 100 партиях. Американец и сам признавался, что действовал нечестным образом в онлайн-турнирах. Однако подтверждения мошенничества с его стороны в очных противостояниях с Карлсеном не было.