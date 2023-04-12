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Сегодня, 18:28

Карякин высказался о смене тактики Непомнящего в третьей партии

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин объяснил уход россиянина Яна Непомнящего от традиционного дебюта в третьей партии с китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Уход Яна Непомнящего от традиционной испанской партии, безусловно, является попыткой сбить противника с намеченной стратегии на игру. Попытка проявить что-то новое. В целом, как мы видим, Дина это не сильно удивило. Потому что Ян — универсальный шахматист, он может играть как Е-4, так и D-4. Я бы не называл это огромным сюрпризом. Скорее, это показывает, что Ян настроен как можно чаще удивлять своего соперника», — приводит RT слова Карякина.

Счет после трех партий стал 2-1 в пользу Непомнящего. Четвертая партия матча за мировую шахматную корону пройдет в четверг, 13 апреля. Непомнящий будет играть черными фигурами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1135339-karyakin-smena-taktika-nepomnyaschiy
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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