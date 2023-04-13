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Сегодня, 16:57

Карякин: «Ничего страшного для Непомнящего не случилось. Важно собраться»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на проигрыш Яна Непомнящего китайцу Дин Лижэню в четвертой партии матча за звание чемпиона мира, который проходит в Астане.

«Теперь небольшое психологическое преимущество на стороне Дина. Он оправился после неудачного начала матча, показал хорошую игру, выиграл партию. Но, с другой стороны, драматизировать не стоит. Если пофантазировать, что матч дойдет до тай-брейка — Ян будет фаворитом, он будет посильнее. Глобально ничего страшного для Яна не случилось, нужно продолжать играть. Важно, чтобы он собрался после такого тяжелого отрезка», — сказал Карякин «СЭ».

После четырех партий счет в матче Непомнящий — Лижэнь равный — 2-2.

В пятницу, 14 апреля, у гроссмейстеров выходной. Пятая партия состоится в субботу, 15 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.

Дин Лижэнь
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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