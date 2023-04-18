Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Шахматы

Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 10:00

Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 7-й партии матча за звание чемпиона мира

Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Во вторник, 18 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведет седьмую партию за мировую шахматную корону в матче с китайцем Дин Лижэнем. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Видеотрансляция седьмой партии матча Непомнящий — Лижэнь будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке. Эфир стартует в 11.55.

Финал в Астане пройдет с 7 апреля по 1 мая. Расписание можно посмотреть здесь. После шести партий счет 3 — 3.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

Ян&nbsp;Непомнящий&nbsp;&mdash; Дин Лижэнь. Непомнящий — Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Кто станет чемпионом? Кто зажжет ярче — Панарин или Кучеров? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Флаг Азербайджана подожгли на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
«Советую Сутовскому не манипулировать красивыми речами». Ответ Карякина
Шахматный мир замер в ожидании решения Карлсена. Неужели Магнус сыграет в турнире претендентов в Торонто-2024?
Уроки от мэтров. Как Непомнящий работал с наставником Петросяна и Карпова
Карпов заявил, что матч Непомнящего и Дин Лижэня за шахматную корону складывается по-боевому
Гендиректор ФИДЕ — о Непомнящем: «Психологическая неустойчивость Яна сильно преувеличена»
«Новому чемпиону никуда не деться от сравнений с Карлсеном, но сам матч очень важен». Сутовский — о противостоянии в Астане, Дубове и Карякине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякин считает, что Сутовский испытывает к нему личную неприязнь