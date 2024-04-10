Поткин: «Непомнящий сумел сохранить хладнокровие и спастись в партии с Прагнанандхой»

Владимир Поткин, тренер Яна Непомнящего, высказался о ничейном результате его подопечного с Рамешбабу Прагнанандхой в партии 5-го тура турнира претендентов-2024.

Российский шахматист играл черными фигурами.

«Индийский вундеркинд оправдывает ожидания и к каждой партии подходит полным идей и сил. С Яном по ходу партии он делал лучше ходы и мог рассчитывать на победу. По дебюту Ян не вспомнил точный порядок ходов, тратил много времени, вспоминал, что делать. Но партию спас, это достижение. По той неприятной позиции сыграть вничью черными — это здорово. Хорошо, что сумел сохранить хладнокровие и спастись», — цитирует Поткина ТАСС.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. После пяти туров лидируют Непомнящий и представитель Индии Доммараджу Гукеш (по 3,5 очка).

В шестом туре россиянин сыграет с Фабиано Каруаной из США. Партия состоится 10 апреля.