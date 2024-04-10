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Сегодня, 18:24

Поткин: «Непомнящий сумел сохранить хладнокровие и спастись в партии с Прагнанандхой»

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Владимир Поткин, тренер Яна Непомнящего, высказался о ничейном результате его подопечного с Рамешбабу Прагнанандхой в партии 5-го тура турнира претендентов-2024.

Российский шахматист играл черными фигурами.

«Индийский вундеркинд оправдывает ожидания и к каждой партии подходит полным идей и сил. С Яном по ходу партии он делал лучше ходы и мог рассчитывать на победу. По дебюту Ян не вспомнил точный порядок ходов, тратил много времени, вспоминал, что делать. Но партию спас, это достижение. По той неприятной позиции сыграть вничью черными это здорово. Хорошо, что сумел сохранить хладнокровие и спастись», — цитирует Поткина ТАСС.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. После пяти туров лидируют Непомнящий и представитель Индии Доммараджу Гукеш (по 3,5 очка).

В шестом туре россиянин сыграет с Фабиано Каруаной из США. Партия состоится 10 апреля.

Источник: ТАСС
Шахматы
Владимир Поткин
Ян Непомнящий
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