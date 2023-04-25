Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:27

Шипов надеется, что Непомнящий осознанно играл на ничью последние партии против Дин Лижэня

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер россиянина Яна Непомнящего Сергей Шипов надеется, что шахматист осознанно играл на ничью в последних партиях против китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира.

«С одной стороны, я рад, что Непомнящий продолжает лидировать, с другой — меня пугает, что он белыми сознательно шел на ничью, хотя с профессиональной точки зрения вполне можно и нужно было побороться. В футболе говорят, что если не забиваешь ты, забивают тебе. Не скажу, что у Яна вчера был голевой момент, но точно он сделал хороший подход к штрафной площади, где можно было бы как-то без риска комбинировать. Может быть он устал, но я надеюсь, что все же попытки Яна сворачивать игры вничью — это стратегия, а не сиюминутное настроение», — приводит слова Шипова ТАСС.

Россиянин лидирует по итогам 11 партий со счетом 6-5. Победу гарантируют 7,5 очка. Следующая партия пройдет в среду, 26 апреля. Начало — в 12.00 мск. Россиянин сыграет черными фигурами.

Источник: https://tass.ru/sport/17605733
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
1
0
Читайте также
Польская авиакомпания не пустила теннисистку Дьяченко в самолет из-за российского паспорта
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Убившая младенца в электричке в Москве девушка рассказала о преступлении
Ростовского военного осудили на 14 лет за госизмену и незаконный доступ к гостайне
На Украине объяснили абсолютное изменение риторики Зеленского
Минцифры предложило обязать устанавливать российскую ОС на компьютеры
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Дубов высказался о конфликте между ФШР и командой Непомнящего
Российский гроссмейстер Дубов: «Когда у Дина плохой день, это гарантия того, что Ян его обыграет»
Смагин оценил итог 11-й партии между Непомнящим и Лижэнем
Кишнев заявил, что россиянину надо сохранить голову на последние партии матча за шахматную корону
Секундант Непомнящего рассказал, как заготовки Лижэня оказались в открытом доступе
Тренер Непомнящего — о ничьей в 11-й партии: «Надо отдать должное китайскому гроссмейстеру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубов высказался о конфликте между ФШР и командой Непомнящего