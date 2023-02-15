Костенюк продолжает побеждать под нейтральным флагом. Сделала задел на турнир претенденток-2024

За новый титул 12-я чемпионка мира, возможно, будет бороться под флагом Швейцарии.

Бывшая чемпионка мира среди женщин и победительница чемпионата мира-2021 по рапиду Александра Костенюк выиграла второй этап «Гран-при» ФИДЕ среди женщин-2022-2023, который проходил в Мюнхене. Костенюк одержала пять побед при всего одном поражении (в заключительном туре от китаянки Чжу Цзинэр), но призналась, что не очень довольна своей игрой во многих партиях. В последнем туре у представительницы Индии Хампи Конеру был шанс догнать Шахматную Королеву, но она не смогла преодолеть солидную оборонительную игру другой китаянки — Тан Чжунъи (7 очков и второе место). Бронзовая медаль досталась лидеру сборной Грузии Нане Дзагнидзе.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вопрос допуска

В дополнение к первому призу в размере 15 тысяч евро россиянка покидает Германию со 160 очками и выходит в лидеры «Гран-при». У Костенюк, сыгравшей в обоих этапах серии, 250 очков. 175 очков набрала Чжу Цзинэр (два этапа), 160 очков в активе у Екатерины Лагно (один этап), 145 — у Жансаи Абдумалик (два этапа), по 130 — у Александры Горячкиной и Хампи Конеру (по одному этапу).

Две лучшие шахматистки серии выходят в турнир претенденток ФИДЕ-2024. Всего будет сыграно четыре этапа (каждая из 16 шахматисток должна сыграть в трех этапах из четырех). Третий этап «Гран-при» пройдет во второй половине марта в Индии. В нем помимо Костенюк должны сыграть Лагно, Горячкина и Полина Шувалова.

Напомним, что первый этап в Астане закончился победой Лагно (8 очков из 11). Второе место заняла Горячкина (7,5), Костенюк стала четвертой (6,5), Шувалова — 12-й (4). И если с попаданием на этап в Индию у россиянок не должно возникнуть проблем, то заключительный этап в польском Быдгоше может серьезно повлиять на итоговый расклад сил.

«Мне осталось сыграть этапы в Индии и Польше, — отмечала в интервью «СЭ» Александра Горячкина. — Причем Индия запланирована на март, но сроков проведения по-прежнему нет. С Польшей вообще беда. Они точно не хотят видеть российских игроков на своем этапе. И, насколько я знаю, ФИДЕ не хочет его переносить. Буду ли вообще предпринимать попытку получить шенгенскую визу? Попытаюсь, но вероятность ее получения считаю минимальной. В целом в этом году поиграю для себя, в свое удовольствие. У меня есть приглашения на некоторые турниры. Но опять же многое упирается в получение визы».

И если для Лагно и Горячкиной отсутствие очков за возможный пропуск польского этапа может быть роковым, то Костенюк может решить задачу выхода в турнир претенденток-2024 в Индии (пропускает заключительный этап). Для этого может хватить попадания в топ-3.

Федерация шахмат России

Швейцарский выбор

Продолжать борьбу за шахматную корону Александра, судя по всему, будет за Швейцарию. Костенюк давно имеет швейцарский паспорт. В 18 лет она вышла замуж за гражданина этой страны Диего Гарсеса. Вскоре их брак распался, но швейцарское гражданство осталось и оказалось очень кстати.

Переход состоится с 1 января 2024 года (в случае смены спортивного гражданства в 2023 году швейцарцам пришлось бы заплатить 10 тысяч долларов Федерации шахмат России, но они этого делать не стали). Сама Костенюк пока не готова комментировать свой переход. «Извините, я сейчас не даю интервью», — ответила 12-я чемпионка мира корреспонденту «СЭ».

Причина, вероятно, в событиях на Украине и санкциях, которые ФИДЕ наложила на российских шахматистов. После февраля 2022 года Костенюк выступала в нейтральном статусе и даже помогала детям осваивать шахматы в собственной школе в Москве. Шахматная Королева вообще многое сделала для развития своего спорта в России — выпускала книги, снималась в фотосессиях, была активна в медиа и соцсетях, в общем, была настоящим популяризатором.

Но была и другая веская причина, о которой Александра высказалась в своих социальных сетях. 12-я чемпионка мира не сдержала эмоций после того, как в январе 2022-го победителю чемпионата мира по быстрым шахматам узбеку Нодирбеку Абдусатторову подарили в родной стране квартиру.

Этери Кублашвили

«После победы на чемпионате мира 2008 года я получила поздравительные телеграммы от президента и премьер-министра, а также государственную награду (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»). В этот раз — ничего. Интересным образом от правительства Москвы я ни разу за всю свою карьеру не получала даже поздравительного диплома. Видимо, мало выиграла, надо работать дальше. «Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя; спрашивай, что ты сделал для своей страны». В детстве мне ставили в пример такие слова президента Джона Кеннеди. Но, несмотря на это, все равно становится обидно, что в нашей стране с такими шахматными традициями так невнимательно относятся к личным победам шахматистов на мировой арене. Грустно, что стране твои победы совсем не нужны. Хорошо хоть призовые выросли, можно играть и выигрывать для себя. Вот еще немного, и я смогу сама купить помещение для своей шахматной школы в Москве, которое иначе никак найти не удается, — написала титулованная шахматистка.

Отметим, что с именем Костенюк связаны многие крупные успехи сборной России на международной арене: три золота на Всемирных шахматных олимпиадах (2010, 2012, 2014); две победы на командном чемпионате мира (2017, 2021); пять побед на командном чемпионате Европы (2007, 2009, 2011, 2015, 2017).

Александра является последней на данный момент чемпионкой мира из России. Уроженка Перми удерживала шахматную корону с 2008 по 2010 год. После этого титулом владели Хоу Ифань (2010-2012, 2013-2015, 2016-2017), Анна Ушенина (2012-2013), Мария Музычук (2015-2016), Тан Чжунъи (2017-2018) и Цзюй Вэньцзюнь (удерживает корону с 2018 года).