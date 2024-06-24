Интервью российского гроссмейстера, придумавшего новый вид спорта — шахбег.

Сергей Карякин — довольно частый гость на многих спортивных событиях. Наш корреспондент встретил российского гроссмейстера на закрытии сезона хоккейной школы «Юниор», которое проходило в Москве в субботу, 22 июня. В разговоре с «СЭ» Карякин поделился мыслями о скандале между ФИДЕ и ее президентом Аркадием Дворковичем, рассказал о поездках в зону СВО, а также охарактеризовал состояние Парижа накануне Олимпиады.

Мы с Дворковичем находимся в одной лодке

— Вы часто посещаете новые российские территории. Когда последний раз там были?

— Около месяца назад, но я однозначно поеду туда в ближайшее время снова... У нас идет сбор помощи для бойцов, и уже определенные вещи накопились. Мы их всегда привозим и лично передаем в руки военным. Поэтому да, скоро обязательно поеду.

— Как ваше состояние? Все очень переживали, когда увидели новости о вашей аварии в Херсонской области.

— Спасибо большое. Да, была очень серьезная авария, но сейчас, слава богу, все уже нормально.

— Что вы можете сказать о шахматах в новых регионах, насколько там развит этот вид спорта?

— Шахматы там пользуются большой популярностью. Мы стараемся поддержать местное спортивное сообщество, и у нас уже есть договоренность о предоставлении нам помещения для открытия шахматных школ Сергея Карякина в Донецке, в Луганске и в Мариуполе. Там уже идет ремонт. Я надеюсь, что в этом году они уже откроются.

— Будете кого-то приглашать на открытие?

— Честно говоря, мы об этом не думали. Самое главное, что это не какая-то пиар-составляющая. Главное, чтобы дети могли заниматься и втягиваться в мирную жизнь, в созидательный процесс и вместе с этим могли развиваться.

— Вы сказали про международное сообщество. А как отнеслись к ситуации с ФИДЕ, в которой оказался Аркадий Дворкович?

— Получается, что Дворкович действительно попал под санкции от своей же структуры. Конечно, это ненормально. Он руководитель этой организации, и, по идее, там должны ему подчиняться. Но, похоже, комиссия по этике как-то сама по себе функционирует. В этой связи хочется сказать, что глава ФИДЕ, наверное, здесь совершенно не виновен. Надеюсь, что эта комиссия в какой-то момент поменяется, потому что они же меня тоже два года назад дисквалифицировали. Конечно, с точки зрения шахматной логики это просто была огромная ошибка.

— Общались, может быть, с самим Аркадием Владимировичем на этот счет?

— Нет, не общались, но в принципе, думаю, сейчас мы находимся в одной общей лодке. Мне хочется, чтобы шахматы развивались. Это самое важное.

Чисто по-человечески приятно, что нас поддержали на Евро-2024

— Сейчас проходит чемпионат Европы по футболу, вы болеете за Сербию. Почему выбрали их?

— Просто потому, что это одна из самых дружеских стран к России. Но так еще понравилось, как Румыния играла (против сборной Украины 3:0. — Прим. «СЭ»). И особенно поведение их болельщиков. Поэтому, может быть, за них еще поболеем. А так в принципе мы смотрим футбол просто для развития, чтобы детям было интересно.

— Вы упомянули болельщиков, что видели?

— То, что там был флаг ДНР (позже выяснилось, что это фото оказалось фейком. — Прим. «СЭ»), еще флаг России, по-моему.

— Считаете ли вы поведение фанатов провокационным после получения запретов на пронос тех же флагов?

— Я считаю, что здесь однозначно же действуют двойные стандарты. То, что им можно, нам нельзя. Это абсолютно политические процессы. Мне кажется, что уже любой человек это видит, который хотя бы чуть-чуть думает, размышляет. Жалко, что так происходит, но просто чисто по-человечески приятно, что эти ребята нас поддержали.

— Видели, как российские болельщики прикинулись сербами: после запрета на пронос российского флага вошли с сербским, а потом просто перевернули его?

— Красавчики! Нет, именно этого я не видел, но они молодцы. Это круто.

Фото AFP

Олимпиада в Париже будет одной из худших

— Как считаете, на Олимпиаде в Париже может быть что-то подобное?

— Честно говоря, я думаю, что Олимпиада в Париже будет одной из худших в истории с точки зрения давления на спортсменов. Мое мнение вы знаете. Я считаю, что ехать не нужно при нынешних условиях. Но те, кто все же отправятся, однозначно встретятся с беспрецедентным давлением со стороны МОК и вообще всех. Поэтому не знаю, кто на это решится. Посмотрим.

— Вы наверняка были в Париже раньше...

— Много раз. Если честно, в первые разы мне нравилось, а потом там становилось все хуже. Очень много в последние годы стало мигрантов. Но опять-таки, у каждого свой вкус, я считаю, Москва гораздо лучше.

— Вокруг чистоты Сены сейчас очень много разговоров.

— Да-да, в Париже действительно стало очень средне, скажем так мягко. И повторюсь, что ничего не сравнится с Москвой.

— Ни один европейский город?

— Ни один, да.

— Слышал, вы хотите организовать турнир по шахбегу, есть ли какие-то планы?

— Это пока на уровне идеи. Еще не приблизился к тому, чтобы все подробно прописать. Должна быть определенная «дорожная карта». Понимаю, что нужно указать все подробности, а потом уже реализовывать. Существует такой вид спорта, как шахбокс. Но это все-таки более экстремальный. А бег в принципе подойдет и детям, и взрослым. Шикарный формат. Просто нужно продумать, сколько нужно делать ходов, потом сколько бежать. Может быть, для любителей и профессионалов надо ставить разные планки, разные задачи. Но мне кажется, если объединить два вида спорта, будет очень интересно. Сам очень люблю бегать, особенно летом. С удовольствием бы принял участие в такого рода соревнованиях.

— Какая ваша коронная дистанция?

— Где-то «пятерочка». Но я не люблю долго бегать. Помню, что как-то записался на забег длиной в 10 километров. Но всю дистанцию пробежать не смог. Где-то на шестом километре выбыл, у меня была травма колена. На тренировках около 15 километров пробегал без каких-то больших проблем.

— Достойно!

— По крайней мере могу сказать, что я получаю удовольствие от бега летом. Мне это очень нравится. Поэтому возникла идея объединить эти два вида спорта.

— Можно усложнить: бежать с телефоном и играть в онлайн-шахматы, параллельно преодолевая определенную дистанцию.

— Такое тоже можно, но, конечно, я имел в виду обычные шахматы (смеется). Какое-то количество ходов бежишь, тоже все это на время должно быть. Я думаю, можно придумать. Было бы желание.

— Можно было бы даже Магнуса Карлсена там победить.

— Он очень спортивный. Правда, Магнус больше занимается игровыми видами. Например, он любит футбол. В принципе шахбег должен быть вне политики. Мы бы были рады всем, но пока до проведения этого формата еще очень далеко. Пока это на уровне идеи.