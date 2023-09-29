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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 12:15

«Государство использовало мое имя». Костенюк попыталась объяснить причины отъезда из России

Российская шахматистка Костенюк объяснила смену спортивного гражданства
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Шахматистка Александра Костенюк
Александра Костенюк.
Фото Этери Кублашвили
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12-я чемпионка мира по шахматам назвала поводом для своей эмиграции страх и политические факторы.

Звездная российская шахматистка Александра Костенюк в шоу Вити Кравченко на платформе YouTube объяснила причину смены спортивного гражданства на швейцарское. 39-летняя спортсменка перебралась под иностранный флаг и будет выступать под ним с 1 января 2024 года. Этому сильно помог паспорт Швейцарии (благодаря первому браку) и трансфер нашей федерации в Азиатский регион (что позволило избежать карантина и денежной компенсации). Повод для такого поступка, в общем-то, был очевиден после того, как 12-я чемпионка мира и ее нынешний супруг Павел Трегубов подписали обращение к Президенту РФ против СВО. Однако развернутых комментариев на сложную тему эмиграции Александра до сих пор не давала.

Александра Костенюк. 12-я чемпионка мира Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию. С 2024 года

«Я не предатель, потому что я очень люблю Россию»

Пожалуй, главное в интервью Костенюк — то, что она признается: ее до сих пор гложут сомнения относительно правильности принятого решения. Ведь далеко не все подписанты письма от 3 марта 2022 года за «мирное решение конфликта» отказались от российского спортивного гражданства. «Не сказать, что мне легко сейчас. Иногда я закрываюсь и говорю: я в домике. Но сомнения остаются, они всегда будут, — признается одна из самых известных отечественных спортсменок «нулевых». — Россия — это моя страна. Именно географически. Это страна, в которой я родилась, на языке которой я разговариваю, где живут мои родственники, мои родители. Ну да, меня так учили, что бросать свою страну в сложные моменты — это неверное решение. Мне кажется порой, что мое решение играть под швейцарским флагом — это своего рода протест, но это и бегство».

«Как шахматистке мне всегда хочется сделать сильнейший ход, а тут я понимаю, что тот выбор, который я сделала, то решение, которое приняла, — оно не обязательно сильнейшее или наилучшее... Я не предатель, потому что я очень люблю Россию, и я желаю России всего самого наилучшего, — подчеркивает Александра. — Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину. И, просто гуляя по маленьким провинциальным городкам в России, получать удовольствие. Видеть, как Россия меняется к лучшему. Лучшее для меня — это образ жизни. Чтобы куда бы ты ни приехал — люди счастливы».

Шахматистка Александра Костенюк
Александра Костенюк.
Фото Этери Кублашвили

«Дом — там, где мои родные»

Так от чего же конкретно бежала Костенюк? Ряд объяснений Александры может трактоваться как нарушение действующих российских законов, за которое несет ответственность не только автор высказываний, но и опубликовавшее их СМИ. Поэтому вынужден давать их в пересказе. Итак, звездную шахматистку в российском спортивном гражданстве смущало:

— Что ее спортивная карьера ассоциировалась с действиями властей России («Государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка»). Костенюк казалось, что ее успехи в шахматах могут иметь нежелательный для спортсменки пропагандистский эффект.

Владимир Федосеев, Александра Костенюк и&nbsp;Алексей Сарана. Федосеев, Костенюк и Сарана. Главные потери российских шахмат после перехода в АШФ

— Что в карьере и в обычной жизни могут возникнуть сложности в связи с ее политической позицией («каких-то непонятных дел и патриотов, которые напишут донос»).

— Что логистические проблемы могут помешать общению с дочерью, которая живет на юге Франции («дом для меня всегда там, где мои родные — мой муж и моя дочь, прежде всего»).

Здесь нужно отметить, что до самого своего отъезда Александра не была «номинальной россиянкой». В отличие от некоторых спортсменов, которые живут и тренируются за границей, Костенюк реально много времени проводила в России, в том числе участвуя в проектах по продвижению шахмат. В ее лице наш спорт потерял не только успешного действующего гроссмейстера, но и яркую личность.

Шахматист Владимир Федосеев
Владимир Федосеев.
Фото Этери Кублашвили

Этот процесс шел и раньше

Шахматы в нашей стране традиционно — один из самых политизированных видов спорта. Так повелось с советских времен. Еще до начала СВО были гроссмейстеры, объяснявшие свой отъезд идеологическими соображениями. Например, Мария Манакова (Сербия) или Динара Вагнер-Дорджиева (Германия). С другой стороны, далеко не все подобные выступления заканчивались сменой спортивного гражданства — как, например, в случае с Александром Грищуком или Дмитрием Андрейкиным. Что касается Костенюк, то надо признать, что в шоу Вити Кравченко резких политических заявлений она не делала, говоря в основном о личных ощущениях и избегая глобальных выводов.

За последние полтора года из-под российского флага ушли более сотни шахматистов. Этот процесс существовал и раньше, но был в основном вызван слишком плотной конкуренцией на внутренней арене. Из заметных потерь последнего времени, помимо Костенюк, — Алексей Сарана (Сербия), Кирилл Алексеенко (Австрия), Владимир Федосеев (Словения), Санан Сюгиров (Венгрия), Никита Витюгов (Англия).

Александр Ткачев. Александр Ткачев: «Переход в Азию был единственно правильным решением»

«На самом деле тех, кто сменил спортивное гражданство и имеет звания международного мастера/гроссмейстера, у нас всего 14. В рейтинг-листе ФИДЕ с этими званиями 828 россиян», — говорил «СЭ» в начале августа исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

«Я считаю, что она сделала свой выбор, поменяла федерацию, — отреагировал на интервью Костенюк российский шахматист Сергей Карякин. — Все ее дальнейшие выступления будут в таком же духе, тут удивляться не стоит. Она заняла позицию, но я с ней категорически не согласен. Я поддерживаю свою страну. Чужая душа — потемки, как говорится. К сожалению, она считает иначе. Мне чисто по-спортивному жалко, ведь при всем несогласии с ее позицией я признаю ее как великую чемпионку, одну из сильнейших шахматисток России. А дальнейшие высказывания уже из области политики, к спорту не имеют отношения».

Шахматы
Александра Костенюк
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