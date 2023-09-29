«Государство использовало мое имя». Костенюк попыталась объяснить причины отъезда из России

12-я чемпионка мира по шахматам назвала поводом для своей эмиграции страх и политические факторы.

Звездная российская шахматистка Александра Костенюк в шоу Вити Кравченко на платформе YouTube объяснила причину смены спортивного гражданства на швейцарское. 39-летняя спортсменка перебралась под иностранный флаг и будет выступать под ним с 1 января 2024 года. Этому сильно помог паспорт Швейцарии (благодаря первому браку) и трансфер нашей федерации в Азиатский регион (что позволило избежать карантина и денежной компенсации). Повод для такого поступка, в общем-то, был очевиден после того, как 12-я чемпионка мира и ее нынешний супруг Павел Трегубов подписали обращение к Президенту РФ против СВО. Однако развернутых комментариев на сложную тему эмиграции Александра до сих пор не давала.

«Я не предатель, потому что я очень люблю Россию»

Пожалуй, главное в интервью Костенюк — то, что она признается: ее до сих пор гложут сомнения относительно правильности принятого решения. Ведь далеко не все подписанты письма от 3 марта 2022 года за «мирное решение конфликта» отказались от российского спортивного гражданства. «Не сказать, что мне легко сейчас. Иногда я закрываюсь и говорю: я в домике. Но сомнения остаются, они всегда будут, — признается одна из самых известных отечественных спортсменок «нулевых». — Россия — это моя страна. Именно географически. Это страна, в которой я родилась, на языке которой я разговариваю, где живут мои родственники, мои родители. Ну да, меня так учили, что бросать свою страну в сложные моменты — это неверное решение. Мне кажется порой, что мое решение играть под швейцарским флагом — это своего рода протест, но это и бегство».

«Как шахматистке мне всегда хочется сделать сильнейший ход, а тут я понимаю, что тот выбор, который я сделала, то решение, которое приняла, — оно не обязательно сильнейшее или наилучшее... Я не предатель, потому что я очень люблю Россию, и я желаю России всего самого наилучшего, — подчеркивает Александра. — Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину. И, просто гуляя по маленьким провинциальным городкам в России, получать удовольствие. Видеть, как Россия меняется к лучшему. Лучшее для меня — это образ жизни. Чтобы куда бы ты ни приехал — люди счастливы».

Александра Костенюк. Фото Этери Кублашвили

«Дом — там, где мои родные»

Так от чего же конкретно бежала Костенюк? Ряд объяснений Александры может трактоваться как нарушение действующих российских законов, за которое несет ответственность не только автор высказываний, но и опубликовавшее их СМИ. Поэтому вынужден давать их в пересказе. Итак, звездную шахматистку в российском спортивном гражданстве смущало:

— Что ее спортивная карьера ассоциировалась с действиями властей России («Государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка»). Костенюк казалось, что ее успехи в шахматах могут иметь нежелательный для спортсменки пропагандистский эффект.

— Что в карьере и в обычной жизни могут возникнуть сложности в связи с ее политической позицией («каких-то непонятных дел и патриотов, которые напишут донос»).

— Что логистические проблемы могут помешать общению с дочерью, которая живет на юге Франции («дом для меня всегда там, где мои родные — мой муж и моя дочь, прежде всего»).

Здесь нужно отметить, что до самого своего отъезда Александра не была «номинальной россиянкой». В отличие от некоторых спортсменов, которые живут и тренируются за границей, Костенюк реально много времени проводила в России, в том числе участвуя в проектах по продвижению шахмат. В ее лице наш спорт потерял не только успешного действующего гроссмейстера, но и яркую личность.

Владимир Федосеев. Фото Этери Кублашвили

Этот процесс шел и раньше

Шахматы в нашей стране традиционно — один из самых политизированных видов спорта. Так повелось с советских времен. Еще до начала СВО были гроссмейстеры, объяснявшие свой отъезд идеологическими соображениями. Например, Мария Манакова (Сербия) или Динара Вагнер-Дорджиева (Германия). С другой стороны, далеко не все подобные выступления заканчивались сменой спортивного гражданства — как, например, в случае с Александром Грищуком или Дмитрием Андрейкиным. Что касается Костенюк, то надо признать, что в шоу Вити Кравченко резких политических заявлений она не делала, говоря в основном о личных ощущениях и избегая глобальных выводов.

За последние полтора года из-под российского флага ушли более сотни шахматистов. Этот процесс существовал и раньше, но был в основном вызван слишком плотной конкуренцией на внутренней арене. Из заметных потерь последнего времени, помимо Костенюк, — Алексей Сарана (Сербия), Кирилл Алексеенко (Австрия), Владимир Федосеев (Словения), Санан Сюгиров (Венгрия), Никита Витюгов (Англия).

«На самом деле тех, кто сменил спортивное гражданство и имеет звания международного мастера/гроссмейстера, у нас всего 14. В рейтинг-листе ФИДЕ с этими званиями 828 россиян», — говорил «СЭ» в начале августа исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.