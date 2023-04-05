Потерять корону. Как шахматные короли слагали с себя чемпионские полномочия

До конца апреля мир узнает имя 17-го чемпиона мира по шахматам. Им станет победитель матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, который пройдет в Астане. В случае ничьей по итогам 14 партий в классику гроссмейстеры сыграют тай-брейк 30 апреля. Таким образом, подходит к концу эра 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, которая продлилась с 2013 по 2023 год (четыре раза защищал титул). Десять лет — это пятый показатель удерживания шахматной короны за всю историю (столько же лет чемпионом был Анатолий Карпов). Больше только у Михаила Ботвинника, Гарри Каспарова (признан в России иностранным агентом. — Прим. «СЭ»), Александра Алехина и Эммануила Ласкера. Впрочем, Магнус не заканчивает карьеру. По-прежнему играет очень много турниров, в том числе с классическим контролем. Мнения относительно возвращения норвежца в чемпионский цикл разделились. Кто-то считает, что он полностью потерял интерес к высшему титулу, кто-то, наоборот, верит, что Магнус вернется быстрее, чем ожидает публика. По рейтингу он точно отберется в турнир претендентов-2024, который пройдет в Торонто с 3 по 25 апреля, но, скорее всего, уступит свое место другому игроку.
Вспоминаем, как сложилась судьба других шахматных королей после потери ими титула чемпиона мира.
Справедливости ради надо сказать, что, когда он проиграл 26-летнему Ласкеру, первому чемпиону было уже 58 лет и его лучшие годы остались позади. В 1890-е годы всех интересовал лишь вопрос — кто и когда пододвинет немца с пьедестала? Но, лишившись короны, Стейниц и не думал смириться со своей участью. Следующие три года он продолжал входить к когорту, успешно выступая в турнирах. И только после отрезвляющего матча-реванша (+2-10=5) его результаты пошли на убыль.
*уступил титул в 1894 году, чемпион мира на протяжении 8 лет.
Он мог расстаться с титулом чемпиона еще в 1914-м, но проведению его матча с Капабланкой тогда помешала Первая мировая война. Спустя семь лет он самолично приехал на Кубу, чтобы подороже «продать» корону, но в душе продолжал считать себя лучшим в мире, что не раз подтверждал на супертурнирах: в Нью-Йорке-1924 (1-е место на 1,5 очка впереди Капабланки), Москве-1925 (2-е место на 0,5 очка впереди Капабланки), Москве-1935 (3-е место, снова впереди Капабланки). И только в 1936 году, в возрасте 68 лет, Эммануил постепенно отошел в тень.
Главной причиной его проигрыша Алехину в Буэнос-Айресе все в один голос называли недооценку своего соперника. Даже после блестящих побед нового чемпиона мира в Сан-Ремо (1930 — 14 из 15) и Бледе (1931 — 20,5 из 26) Капабланку продолжали считать единственным реальным соперником в битве за корону. Но... кубинец так и не смог преодолеть им же самим возведенный «золотой вал» (претендент был обязан собрать призовой фонд матча не менее 10 тысяч долларов) и до конца жизни жил с обидой. О том, что Капа мог вернуть себе корону, говорят его прекрасные результаты — вплоть до АВРО-турнира-1938 Хосе-Рауль ни в одном крупном соревновании ни разу не оставался за чертой призеров.
Первый российский чемпион мира ушел из жизни непобежденным. Матч со стареющим, больным Алехиным могли сыграть Сало Флор, Пауль Керес и Михаил Ботвинник, но... так и не сыграли из-за Второй мировой войны.
Голландец, который на два года «одолжил корону чемпиона» у Алехина, никогда не считался сильнейшим шахматистом мира, и его и без того довольно скромные результаты с утерей титула почти никак не изменились. Зато Эйве проявил себя в роли сильного функционера, возглавляя ФИДЕ с 1970 по 1978 год.
Став чемпионом мира в 1948 году, Ботвинник за три следующих года не сыграл ни одной турнирной партии и чудом отстоял звание в матче с Давидом Бронштейном (1950). Тогда ничья сохраняла титул за действующим чемпионом. Отметим, что в ранге шахматного короля Ботвинник не выиграл ни одного матча. С Василием Смысловым тоже была ничья (1954), а тому же Смыслову (1957), Талю (1960) и Петросяну (1963) шахматный патриарх проигрывал. Зато выиграл два матча-реванша у Смыслова в 1958-м и у Таля в 1961-м. Уступив титул Петросяну, Михаил Моисеевич, лишенный права на матч-реванш, играл мало, сразу сообщив, что в борьбе за титул участие принимать не будет. Но большую практическую силу он сохранял вплоть до своего 60-летия.
По утверждению Смыслова, он играл матч-реванш с Ботвинником с воспалением легких и не сумел оказать достойное сопротивление. Не повезло ему и с дальнейшими соперниками — в 60-е один за другим поднимались Таль, Спасский, Фишер, противостоять которым возрастной экс-чемпион уже не мог. Только в 80-е у него случился ренессанс, когда 63-летний Смыслов добрался аж до финального матча претендентов, в котором уступил 21-летнему Гарри Каспарову.
Уступив Ботвиннику, уроженец Риги еще добрых четверть века оставался реальным претендентом в борьбе за титул чемпиона мира. Болезнь не позволила ему оказаться на вершине в ТП Кюрасао-1962, в 1965-м в финальном матче претендентов его одолел Спасский, в 1968-м в полуфинале — Виктор Корчной. После блестящей победы в межзональном турнире (1979) Таля считали главным соперником Карпова, но он сошел с дистанции в 1/4 финала, уступив Льву Полугаевскому.
Со второй попытки уступив Спасскому, Петросян не утерял чемпионских амбиций, но в претендентах судьба раз за разом сводила его с «заклятым другом» Корчным. Однажды в 1971-м Тигран прошел его и схлестнулся с Фишером, трижды (1974, 1977, 1980) тот оказывался непреодолимой преградой.
Будучи лучшим турнирным бойцом 60-х, прорвавшись к титулу чемпиона, Спасский во многом утратил былые амбиции. После матча с Бобби Фишером его наивысшим достижением стала победа в звездном чемпионате СССР 1973 года, после чего карьера пошла по нисходящей. Хотя Спасский дошел до 1/2 финала матча претендентов с Карповым (1974), а три года спустя уступил Корчному за право сыграть впоследствии знаменитый матч 1978 года с Анатолием Евгеньевичем в Багио.
Став чемпионом мира в 1972 году, американец не сыграл больше ни одной турнирной партии. Не сел он за доску и после того, как ФИДЕ в 75-м лишила его титула. Лишь спустя 20 лет Фишер явился, чтобы провести ретроматч со Спасским в пылающей Югославии, после чего снова исчез — уже навсегда.
Уступив титул Каспарову, Карпов почти десять лет цеплялся за титул. Беспрецедентная серия поединков между двумя «К» (1985, 1986, 1987, 1990) приподняла шахматы на небывалую высоту как в плане общественного интереса, так и с точки зрения развития самой игры. На марафонской дистанции в 120 партий Карпов уступил лишь два очка, вплоть до 1994 года, когда он с блеском победил в Линаресе (11 из 13), оставаясь основным соперником Каспарова. На излете карьеры Анатолий успел дважды (1996 и 1998) стать чемпионом мира ФИДЕ.
Он сам выбрал себе «палача» — вызвал Крамника, не имевшего никаких прав на поединок с чемпионом, и вычеркнул из положения пункт о матче-реванше. Три следующих года Каспаров взывал к справедливости — сперва к Владимиру, затем к ФИДЕ, затеявшей масштабную операцию объединения. И все это время он не сидел на месте, продолжая выигрывать почти всюду. Но шанса еще раз сыграть за корону Гарри Кимович так и не получил. После того как сорвались переговоры о его матчах с Крамником, Русланом Пономаревым и Рустамом Касымжановым, он завершил свою карьеру. Уходя, Каспаров оставался № 1 по рейтингу в мире.
Дважды уступив Ананду — сперва в турнире, затем в матче за корону, — Крамник как будто сбросил камень с шеи. Первой его реакцией было отказаться от борьбы за титул, но потом, видимо, решив, что экс-чемпионство не накладывает на него никаких обязательств, он с увлечением включился в гонку. В коротких матчах претендентов-2011 он в 1/2 финала уступил Александру Грищуку, но зато весной-2013 едва не отодвинул Карлсена от матча за корону, поделив с ним 1-е место в Лондоне (уступил по дополнительному показателю — количеству побед). В Ханты-Мансийске-2014 Крамник сделал третий претендентский заход (третье место), а лебединой песней стал ТП в Берлине-2015. В столице Германии Владимир Борисович начал турнир, выбив 2,5 очка из 3, но закончил его только пятым. Спустя полгода он завершил карьеру, но по-прежнему активно играет в быстрый контроль.
Тигр из Мадраса разгромно уступил корону Карлсену в Ченнаи (6,5 — 3,5). Многие считали, что поражение от молодого гения поставило точку в его чемпионских амбициях, но спустя четыре месяца Виши выиграл турнир претендентов-2014, получив право на реванш. Однако навязать борьбу Карлсену в Сочи в ноябре 2014-го Ананд не смог (6,5 — 3,5). По словам очевидцев Магнус так легко относился ко второму матчу с индийцем, что по вечерам вместо подготовки к партиям играл в покер со своей командой и норвежскими журналистами. После этого Ананд пытался выиграть ТП-2016 в Москве, но финишировал позади Сергея Карякина и Фабиано Каруана. Виши, который сейчас имеет статус первого вице-президента ФИДЕ, до сих иногда поигрывает в классику. В рейтинге ФИДЕ он идет на девятом месте, но претензии на корону уже потерял.