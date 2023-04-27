Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина

Ян по-прежнему приходит в себя, а в заключительном туре придется обороняться черными.

Впервые в матче за мировую шахматную корону в Астане ничейный счет продержался дольше одного игрового дня — после 13-й партии у обоих соперников по 6,5 очка. Правда, чтобы добиться ничьей в своей последней партии белыми, Яну Непомнящему пришлось изрядно помучиться. На выходе из дебюта очередной испанской партии позиция Дин Лижэня впервые была как минимум не хуже. Затем Ян допустил пару неточностей, и черные получили перевес. Учитывая, как слабо россиянин играл в среду, 26 апреля, за исход матча стало тревожно (в случае поражения Непомнящему пришлось бы выигрывать на заказ черными). Но Лижэнь, которого тоже лихорадит в Астане, свое преимущество довольно быстро упустил. Претенденты уходят на выходной, за который штабам Лижэня и Яна предстоит проработать стратегию на последнюю классическую партию матча.

Без преимущества в «испанке»

До этой партии «испанка» встречалась в матче трижды, и все три раза Дин не мог уравнять позицию, каждый раз позволяя сопернику сохранять давление, которое однажды ему даже удалось воплотить в победу. Это случилось в пятой партии. В 13-й до 10-го хода белых ходы пятой партии полностью повторялись. Ян первым свернул с уже проверенной дороги, сыграв слоном на е3. Этот ход оказался очень редким — он не испытывался даже на мастерском уровне, но очевидно, что Непомнящий вышел сюда не просто так. Россиянин играл достаточно быстро, в то время как Дин ушел в долгие раздумья.

Однако на выходе из дебюта Ян впервые не получил никакого преимущества в «испанке». Затем Непомнящий допустил неточность, которая позволила Лижэню совершить прорыв в центре и вскрыть игру. Король белых чувствовал себя не очень уютно, а компьютер стал показывать преимущество черных «+0,8». Непомнящий выглядел расстроенным, как в концовке проигранной 12-й партии. «Если судить по выражению лица Яна, насколько я его знаю, он сейчас выглядит очень и очень обеспокоенным», — сказал комментирующий матч для ФИДЕ Даниил Дубов.

Чтобы победить, Лижэню надо было действовать точно. В период с 2017 по 2019 год китаец наверняка создал бы сопернику очень большие неприятности, но Дин тоже испытывает колоссальное давление. Поэтому после нескольких неточностей китайца Ян нашел необходимый защитный ресурс, в ответ на который Лижэнь решил отдать качество за пешку и поменял ферзей. В окончании у белых было немного лучше, но с практической точки зрения выиграть было тяжело. Соперники решили не рисковать, и партия закончилась повторением на 40-м ходу.

«Возникло ощущение, что что-то идет не так в среду (после проигранной 12-й партии. — Прим. «СЭ»), — отметил на пресс-конференции Ян. — Сегодня оно потихоньку отступало. В дебюте я неправильно сыграл, черные легко уравняли позицию. Дальше была не очень приятная позиция, а после ладьи е5 удалось отбиться. В эндшпиле шансы, наверное, были, но я не смог их изыскать. Я не видел, что моя позиция была намного лучше. Соперник всегда находил контрходы на мои решения».

Дин остался доволен ничьей, не став говорить об упущенном шансе. «Думаю, что позиция была ничейной. Не думаю, что я мог лучше сыграть в этой позиции, даже если бы эта партия была не 13-й, а, условно, третьей или четвертой».

FIDE

Выгодный тай-брейк?

Теперь многое решится в 14-й партии, которую Дин начинает белыми. Отметим, что в этом матче пять из шести побед гроссмейстеров было добыто именно белыми фигурами (Ян выиграл вторую партию черными). Поэтому Лижэнь все-таки будет мини-фаворитом, но учитывая, как нестабильно играют шахматисты, ожидать можно все что угодно.

Если претенденты вновь сыграют вничью, то в матче будет назначен тай-брейк (он пройдет в воскресенье, 30 апреля). В такой расклад больше всего верит исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев. «Мне кажется, что последняя партия завершится вничью, — отметил «СЭ» Ткачев. — Этот результат, как бы странно ни звучало, устроит всех. Потому что эмоционально шахматисты выдохлись. И там, на тай-брейке, как это было в матчах 2016 и 2018 годов, все и решится. Почему я так думаю? 13-я партия показала, что Яну и Лижэню тяжело играть. Вряд ли кто-то решит рисковать в заключительной партии в классику».

Отметим, что в матче на первенство мира было несколько результативных партий именно в последних турах при равном счете. Дин Лижэнь вспомнил матч 2010 года, когда Виши Ананд сумел вырвать победу у Веселина Топалова в Софии. Перед заключительной 12-й партией счет был 5,5 на 5,5, и Ананд победил белыми.

«Постараюсь это повторить», — сказал Лижэнь.

Посмотрим, чем на это ответит Ян в субботу, 29 апреля.