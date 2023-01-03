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Свищев: «Мы вернемся в международный спорт и сделаем это гораздо раньше, чем думают наши недруги»

Свищев уверен, что Россия вернертся в международный спорт в скором времени
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев обозначил цели организации на предстоящий год.

«Наша цель на предстоящий год — вернуться на международную арену, нам надо отбираться на Олимпиаду. Соперники тоже не сидят без дела, они готовятся, они знают, кто в какой форме, кто как играет. Задачи простые — поддерживать ребят в хорошем спортивном состоянии, постоянно проводить консультации с Международной федерацией для того, чтобы мы как можно скорее вернулись в строй. Мы не отстранены от работы в федерации, осенью участвовали в конференции, отчетной работе. Мы в контакте, постоянно сотрудничаем. Мы получили письмо, где написано, что в любой момент они смогут пересмотреть решение, связанное с нашим отстранением. Мы вернемся в международный спорт и сделаем это гораздо раньше, чем думают наши недруги. Я думаю, это произойдет в сезоне-2023/24», — приводит слова Свищева Metaratings.ru.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям, лишил Россию и Белоруссию права на проведение международных турниров и запретил национальную символику двух стран на спортивных мероприятиях и встречах.

Источник: https://metaratings.ru/news/deputat-svishyov-my-vernyomsya-v-mezhdunarodnyi-sport-i-sdelaem-eto-gorazdo-ranshe-chem-dumayut-nashi-nedrugi-217711/
Дмитрий Свищев
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