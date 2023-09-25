Что нужно знать про EA FC 24: от даты выхода до системных требований на ПК

25 сентября, 23:25
FIFA 23 стала последней коллаборацией разработчиков из Electronic Arts с футбольной корпорацией. После 29 лет партнерства союз двух компаний распался. Из-за этого футбольный симулятор называется не FIFA 24, а EA FC 24. Рассказываем, когда он выйдет и на каких платформах.
Официальный релиз EA FC 24 для всех состоится 29 сентября 2023 года. Но игроки, оформившие предзаказ, уже могут скачать и поиграть в EA FC 24 раньше остальных. Это касается и владельцев подписки EA PLAY — футбольный симулятор и для первых, и для вторых стал доступен для скачивания и игры с 22 сентября.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд будет главным лицом обложки стандартного издания игры. А на обложку самого максимального издания (Ultimate Edition) помимо него поместят еще 30 других футболистов.
Разработчики оставили поддержку консолей предыдущего поколения — игра выйдет как на PlayStation 4, так и на Xbox One. Но старые консоли не получат полного набора функций — они будут доступны лишь на PS5, ПК и Xbox Series.
Обладатели следующих платформ смогут поиграть в EA FC 24:
EA FC 24 продаваться в России официально не будет. Придется смотреть на зарубежный рынок. Возьмем для примера турецкий.
На маркетплейсах типа Plati.ru можно приобрести ключ для всех платформ. Стоимость игры на Xbox — 5 700 рублей. На ПК новый футбольный симулятор продают на маркетплейсе в среднем за 5 000 рублей. Стандартное издание в турецком PS Store стоит 1 400 турецких лир или 5 000 рублей.
Революционных изменений по сравнению с FIFA 23 ждать не стоит — была улучшена физика движений, добавлены новые анимации и движения футболистов. Футбольный симулятор включает более 700 клубов, более 100 стадионов, 30 лиг, более 19 000 игроков и футболисток в режиме Ultimate Team.
Теперь собрать состав мечты в онлайн-режиме Ultimate Team можно не только из лучших футболистов планеты, разбавив его ведущими футболистками планеты — их карточки ничем не будут уступать мужским.
Такие карточки получили легендарные футболисты, которые чуть слабее кумиров, но запомнились фанатам не меньше.
Кумиры (или иконы) — самые желанные карточки в EA FC 24, обладающие высоким рейтингом и показателями. В EA FC 24 добавили 8 новых кумиров:
Десятка лидеров в футбольном симуляторе состоит из игроков с рейтингом 90 и выше. В топ-10 даже вошла одна девушка-футболистка.
10. Тибо Куртуа (Реал Мадрид) — 90
9. Карим Бензема (Аль-Иттихад) — 90
8. Гарри Кейн (Бавария) — 90
7. Роберт Левандовски (Барселона) — 90
6. Сэм Керр (Челси) — 90
5. Лионель Месси (Интер Майами) — 90
4. Алексия Путельяс (Барселона) — 91
3. Кевин Де Брейне (Манчестер Сити) — 91
2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — 91
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 91
Новый футбольный симулятор вышел не очень требовательным к системе. Если вы планируете играть в EA FC 24 на ПК, то примите к сведению:
Минимальные системные требования EA FC 24
Рекомендуемые системные требования EA FC 24