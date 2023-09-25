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25 сентября, 23:25

Что нужно знать про EA FC 24: от даты выхода до системных требований на ПК

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
EA FC 24.
Фото EA
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Без привычного названия, но с узнаваемым лицом.

FIFA 23 стала последней коллаборацией разработчиков из Electronic Arts с футбольной корпорацией. После 29 лет партнерства союз двух компаний распался. Из-за этого футбольный симулятор называется не FIFA 24, а EA FC 24. Рассказываем, когда он выйдет и на каких платформах.

EA&nbsp;Sports&nbsp;FC 24. Как FIFA 24 превратилась в EA Sports FC 24

Дата выхода EA FC 24

Официальный релиз EA FC 24 для всех состоится 29 сентября 2023 года. Но игроки, оформившие предзаказ, уже могут скачать и поиграть в EA FC 24 раньше остальных. Это касается и владельцев подписки EA PLAY — футбольный симулятор и для первых, и для вторых стал доступен для скачивания и игры с 22 сентября.

Какой спортсмен изображен на обложке EA FC 24

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд будет главным лицом обложки стандартного издания игры. А на обложку самого максимального издания (Ultimate Edition) помимо него поместят еще 30 других футболистов.

Фото EA

На каких платформах выйдет EA FC 24

Разработчики оставили поддержку консолей предыдущего поколения — игра выйдет как на PlayStation 4, так и на Xbox One. Но старые консоли не получат полного набора функций — они будут доступны лишь на PS5, ПК и Xbox Series.

Обладатели следующих платформ смогут поиграть в EA FC 24:

  • Xbox Series X
  • Xbox Series S
  • Xbox One
  • Xbox One X
  • Xbox One S
  • PlayStation 5
  • PlayStation 4 Pro
  • PlayStation 4
  • PlayStation 4 Slim
  • ПК
  • Nintendo Switch
Фото EA

Цены на EA FC 24

EA FC 24 продаваться в России официально не будет. Придется смотреть на зарубежный рынок. Возьмем для примера турецкий.

На маркетплейсах типа Plati.ru можно приобрести ключ для всех платформ. Стоимость игры на Xbox — 5 700 рублей. На ПК новый футбольный симулятор продают на маркетплейсе в среднем за 5 000 рублей. Стандартное издание в турецком PS Store стоит 1 400 турецких лир или 5 000 рублей.

Фото EA

Изменения в EA FC 24

Революционных изменений по сравнению с FIFA 23 ждать не стоит — была улучшена физика движений, добавлены новые анимации и движения футболистов. Футбольный симулятор включает более 700 клубов, более 100 стадионов, 30 лиг, более 19 000 игроков и футболисток в режиме Ultimate Team.

Теперь собрать состав мечты в онлайн-режиме Ultimate Team можно не только из лучших футболистов планеты, разбавив его ведущими футболистками планеты — их карточки ничем не будут уступать мужским.

Новые герои в EA FC 24

Такие карточки получили легендарные футболисты, которые чуть слабее кумиров, но запомнились фанатам не меньше.

  • Алекс Скотт (88 рейтинг)
  • Биксант Лизаразю (90)
  • Уэсли Снейдер (91)
  • Карлос Тевес (90)
  • Димитар Бербатов (88)
  • Джанлука Виалли (91)
  • Яри Литманен (89)
  • Йон-Арне Риисе (87)
  • Людовик Жюли (88)
  • Надин Кесслер (90)
  • Нванкво Кану (87)
  • Паулу Футре (89)
  • Руй Кошта (89)
  • Соня Бомпастор (89)
  • Томаш Росицки (88)
Фото EA

Новые кумиры в EA FC 24

Кумиры (или иконы) — самые желанные карточки в EA FC 24, обладающие высоким рейтингом и показателями. В EA FC 24 добавили 8 новых кумиров:

  • Мия Хэмм (93)
  • Бобби Чарльтон (92)
  • Биргит Принц (92)
  • Зико (91)
  • Хомарэ Сава (91)
  • Камиль Абили (90)
  • Келли Смит (89)
  • Франк Рибери (88)
Фото EA

Топ-10 лучших игроков в EA FC 24

Десятка лидеров в футбольном симуляторе состоит из игроков с рейтингом 90 и выше. В топ-10 даже вошла одна девушка-футболистка.

Эрлинг Холанд. Рейтинг футболистов в EA FC 24: Роналду выпал за пределы топ-50

10. Тибо Куртуа (Реал Мадрид) — 90

9. Карим Бензема (Аль-Иттихад) — 90

8. Гарри Кейн (Бавария) — 90

7. Роберт Левандовски (Барселона) — 90

6. Сэм Керр (Челси) — 90

5. Лионель Месси (Интер Майами) — 90

4. Алексия Путельяс (Барселона) — 91

3. Кевин Де Брейне (Манчестер Сити) — 91

2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — 91

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 91

Фото EA

Системные требования EA FC 24 на ПК

Новый футбольный симулятор вышел не очень требовательным к системе. Если вы планируете играть в EA FC 24 на ПК, то примите к сведению:

Минимальные системные требования EA FC 24

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Core i5-6600K /AMD Ryzen 5 1600
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570
  • DirectX: версия 12
  • Свободного места на жестком диске: 100 ГБ

Рекомендуемые системные требования EA FC 24

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Core i7-6700 / AMD Ryzen 7 2700X
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 XT
  • DirectX: версия 12
  • Свободного места на жестком диске: 100 ГБ
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