Что нужно знать про EA FC 24: от даты выхода до системных требований на ПК

Без привычного названия, но с узнаваемым лицом.

FIFA 23 стала последней коллаборацией разработчиков из Electronic Arts с футбольной корпорацией. После 29 лет партнерства союз двух компаний распался. Из-за этого футбольный симулятор называется не FIFA 24, а EA FC 24. Рассказываем, когда он выйдет и на каких платформах.

Дата выхода EA FC 24

Официальный релиз EA FC 24 для всех состоится 29 сентября 2023 года. Но игроки, оформившие предзаказ, уже могут скачать и поиграть в EA FC 24 раньше остальных. Это касается и владельцев подписки EA PLAY — футбольный симулятор и для первых, и для вторых стал доступен для скачивания и игры с 22 сентября.

Какой спортсмен изображен на обложке EA FC 24

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд будет главным лицом обложки стандартного издания игры. А на обложку самого максимального издания (Ultimate Edition) помимо него поместят еще 30 других футболистов.

Фото EA

На каких платформах выйдет EA FC 24

Разработчики оставили поддержку консолей предыдущего поколения — игра выйдет как на PlayStation 4, так и на Xbox One. Но старые консоли не получат полного набора функций — они будут доступны лишь на PS5, ПК и Xbox Series.

Обладатели следующих платформ смогут поиграть в EA FC 24:

Xbox Series X

Xbox Series S

Xbox One

Xbox One X

Xbox One S

PlayStation 5

PlayStation 4 Pro

PlayStation 4

PlayStation 4 Slim

ПК

Nintendo Switch

Фото EA

Цены на EA FC 24

EA FC 24 продаваться в России официально не будет. Придется смотреть на зарубежный рынок. Возьмем для примера турецкий.

На маркетплейсах типа Plati.ru можно приобрести ключ для всех платформ. Стоимость игры на Xbox — 5 700 рублей. На ПК новый футбольный симулятор продают на маркетплейсе в среднем за 5 000 рублей. Стандартное издание в турецком PS Store стоит 1 400 турецких лир или 5 000 рублей.

Фото EA

Изменения в EA FC 24

Революционных изменений по сравнению с FIFA 23 ждать не стоит — была улучшена физика движений, добавлены новые анимации и движения футболистов. Футбольный симулятор включает более 700 клубов, более 100 стадионов, 30 лиг, более 19 000 игроков и футболисток в режиме Ultimate Team.

Теперь собрать состав мечты в онлайн-режиме Ultimate Team можно не только из лучших футболистов планеты, разбавив его ведущими футболистками планеты — их карточки ничем не будут уступать мужским.

Новые герои в EA FC 24

Такие карточки получили легендарные футболисты, которые чуть слабее кумиров, но запомнились фанатам не меньше.

Алекс Скотт (88 рейтинг)

Биксант Лизаразю (90)

Уэсли Снейдер (91)

Карлос Тевес (90)

Димитар Бербатов (88)

Джанлука Виалли (91)

Яри Литманен (89)

Йон-Арне Риисе (87)

Людовик Жюли (88)

Надин Кесслер (90)

Нванкво Кану (87)

Паулу Футре (89)

Руй Кошта (89)

Соня Бомпастор (89)

Томаш Росицки (88)

Фото EA

Новые кумиры в EA FC 24

Кумиры (или иконы) — самые желанные карточки в EA FC 24, обладающие высоким рейтингом и показателями. В EA FC 24 добавили 8 новых кумиров:

Мия Хэмм (93)

Бобби Чарльтон (92)

Биргит Принц (92)

Зико (91)

Хомарэ Сава (91)

Камиль Абили (90)

Келли Смит (89)

Франк Рибери (88)

Фото EA

Топ-10 лучших игроков в EA FC 24

Десятка лидеров в футбольном симуляторе состоит из игроков с рейтингом 90 и выше. В топ-10 даже вошла одна девушка-футболистка.

10. Тибо Куртуа (Реал Мадрид) — 90

9. Карим Бензема (Аль-Иттихад) — 90

8. Гарри Кейн (Бавария) — 90

7. Роберт Левандовски (Барселона) — 90

6. Сэм Керр (Челси) — 90

5. Лионель Месси (Интер Майами) — 90

4. Алексия Путельяс (Барселона) — 91

3. Кевин Де Брейне (Манчестер Сити) — 91

2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — 91

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 91

Фото EA

Системные требования EA FC 24 на ПК

Новый футбольный симулятор вышел не очень требовательным к системе. Если вы планируете играть в EA FC 24 на ПК, то примите к сведению:

Минимальные системные требования EA FC 24

ОС: Windows 10

Windows 10 Процессор: Core i5-6600K /AMD Ryzen 5 1600

Core i5-6600K /AMD Ryzen 5 1600 Оперативная память: 8 ГБ

8 ГБ Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570

GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570 DirectX: версия 12

версия 12 Свободного места на жестком диске: 100 ГБ

Рекомендуемые системные требования EA FC 24