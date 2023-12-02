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Сегодня, 12:40

Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 40 россиянам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международный союз велосипедистов (UCI) за полгода присвоил нейтральный статус 40 россиянам, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы UCI.

По данным источника, на 2 декабря его имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков, Петр Винокуров, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев, Иван Самусев, Никита Быковский, Татьяна Малкова, Диана Смирнова, Михаил Постарнак, Елизавета Солозобова, Федор Даясов, Дарья Малкова, Петр Сапронов, Александр Григорьев, Борис Пономарев, Никита Калачник, Алина Лысенко, Яна Бурлакова и Сергей Ростовцев.

Всего полгода 66 спортсменов из разных стран получили нейтральный статус.

UCI также отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову.

Ранее в Федерации велоспорта России заявили «СЭ», что могут сохранить отношения со сменившими гражданство спортсменами.

Источник: ТАСС
Велоспорт
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