Российских прыгунов в воду пригласили выступить на Азиатских играх

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сообщил, что Азиатская федерация плавания пригласила российских прыгунов в воду выступить на Азиатских играх 2023 года в Китае.

«Азиатская федерация плавания направила нам официальное письмо с предложением подать заявку на участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Даже несмотря на то, что указанные соревнования не являются отборочными на Олимпийские игры, мы заинтересованы в том, чтобы выступить в них, нашим спортсменам нужна практика. В ближайшее время мы направим нашу заявку в азиатскую федерацию», — приводит слова Дружинина ТАСС.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.