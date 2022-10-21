Глава USADA Тайгарт назвал посмешищем засекречивание информации по делу Валиевой

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт резко высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой, информирует РИА «Новости».

В пятницу, 21 октября, РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

По словам Тайгарта, если россиянку по праву реабилитируют, то скрывать нечего, и это должно быть обнародовано.

«Сохранение вердикта в секрете превращает весь этот процесс в посмешище, - цитирует Inside The Games главу USADA. - Неудивительно, что спортсмены и общественность не доверяют антидопинговой системе ВАДА. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и ВАДА должны немедленно объявить об апелляции на любое решение и провести открытый процесс, как это предусмотрено правилами, чтобы была уверенность в окончательном результате. Спортивная общественность не может поверить, что произошедшее на Играх в Пекине не было очередной мошеннической победой русских».

В свою очередь заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» одобрила позицию РУСАДА.

Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что декабрьская проба спортсменки, которой на тот момент было 15 лет, оказалась положительной.