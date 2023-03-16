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Сегодня, 17:34

Президент ФФР — об отмене этапа Кубка мира в Германии: «Они не способны обеспечить соревнования на равных правах»

В ФФР прокомментировали решение Германии не проводить этап Кубка мира из-за допуска россиян
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что Федерация фехтования Германии отменила этап Кубка мира по женской рапире на своей территории в знак протеста против участия российских спортсменов.

Фехтование. Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

«Мне кажется, что это было сделано не в знак протеста, просто запрос был от Международной федерации, способны ли они обеспечить участие на равных правах или нет. Потому что это уже обсуждалось. Они просто не могут принять нас, поэтому ФФГ дает такой ответ Международной федерации. Естественно, Международная федерация не будет проводить соревнования в тех странах, где они не будут проходить для всех одинаково. А нам, какая разница? Они не могут проводить соревнования, не то, что не хотят. Будут проводить там, где смогут», — сказал Мамедов «СЭ».

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был состояться в Таубербишофсхайме с 5 по 7 мая.

Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

Ильгар Мамедов
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