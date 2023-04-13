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Сегодня, 18:05

Федерация хоккея на траве приветствует рекомендации МОК по возвращению российских спортсменов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Федерация хоккея на траве ответила на запрос «СЭ» о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. По словам пресс-службы Международной федерации хоккея, организация приветствует рекомендации, однако пока не принимает решение об отмене запрета.

— Мы хотели бы выразить нашу благодарность МОК за процесс консультаций с олимпийским движением. Мы также приветствуем недавно опубликованные МОК рекомендации для международных федераций, которые нацелены на защиту прав спортсменов. Пока мы продолжаем следить за ситуацией, мы будем, когда понадобится, принимать соответствующие решения в русле этих рекомендаций, — говорится в ответе «СЭ».

Ранее российских спортсменов допустили до соревнований в тхэквондо, борьбе, фехтовании, скейтбординге и настольном теннисе.

Флаг ОКР на&nbsp;Олимпийских играх. Спортивный мир раскололся по вопросу возвращения России. Какие международные федерации выступают «за», а какие — «против»?

МОК
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