Чемпионат России: прогноз и кто победит в турнире спортивных пар

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске. Всего в соревнованиях среди спортивных пар примут участие 11 дуэтов: по семейным обстоятельствам на чемпионат России не поехали Таисия Собинина/Денис Ходыкин.

По мнению букмекеров, больше всего шансов на победу у учеников Тамары Москвиной — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Их успех оценивают на коэффициент 1.80. Возможный триумф еще одной пары, которая ныне тренируется в штабе Этери Тутберидзе, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского оценивают на 2.20.

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 Александр Энберт считает, что у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова больше шансов на победу на чемпионате России-2024.

«Здесь по-настоящему сложно предсказать результаты соперничества Мишиной — Галлямова и Бойковой — Козловского. Пока противостояние было заочное, впервые в этом сезоне-2023/24 они встретятся только на чемпионате России (после серии Гран-при лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые выиграли оба этапа, выдав два лучших результата в сезоне — по произвольной программе (159,48) и по сумме (236,86). Но в любом случае обе пары из года в год показывают очень близкое катание. Все решится в очной борьбе. И прогноз дать очень сложно. Но чемпионат России — ответственный турнир, связанный с волнением. Как мне показалось, в первой половине сезона Мишина — Галлямов спокойнее катались и программы у них были чище. Наверное, благодаря стабильности этих ребят у них шансы на победу больше. Но все решится на льду Челябинска», — сказал Энберт rg.ru.

В парном катании в 2022 году второй раз в своей карьере победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фигуристы лидировали после короткой программы и сумели удержать преимущество над соперниками, одержав победу с суммой 235.78.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию каждого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация