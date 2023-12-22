Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание произвольной программы мужчин

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 продолжится в пятницу, 22 декабря, в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Программу второго соревновательного дня после танцоров продолжат мужчины, которые представят свои произвольные программы. Начало выступлений — в 13.45 по московскому времени.

После короткой программы лидирует Владислав Дикиджи — он набрал за свой прокат 102,70 балла. На втором месте идет Евгений Семененко — в его активе 101,19 балла. Тройку замыкает Дмитрий Алиев, который получил за короткую программу 99,20 балла.

Алексей Ерохов получил травму по ходу проката и не смог завершить выступление. Таким образом, фигурист был вынужден сняться с соревнований. Следовательно, количество участников произвольной программы среди мужчин сократилось с 18 до 17.

Действующим чемпионом России в мужском одиночном катании является Евгений Семененко.

Порядок выступлений мужчин в произвольной программе:

Первая разминка

1. Федор Зонов

2. Александр Самарин

3. Матвей Ветлугин

4. Глеб Лутфуллин

5. Даниил Постарнаков

Вторая разминка

6. Андрей Мозалев

7. Марк Кондратюк

8. Григорий Федоров

9. Илья Яблоков

10. Даниил Самсонов

11. Семен Соловьев

Третья разминка

12. Роман Савосин

13. Макар Игнатов

14. Петр Гуменник

15. Дмитрий Алиев

16. Евгений Семененко

17. Владислав Дикиджи

Жеребьевка, которая была заявлена накануне, отменена. Спортсмены будут выступать в обратном порядке согласно результатам по итогам коротких программ.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию второго дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала (с 16:05) и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация