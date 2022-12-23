Гончаренко — о Семененко: «В его катании чувствуется опыт выступлений на крупных соревнованиях»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу Евгения Семененко на чемпионате России в Красноярске в мужском одиночном катании.

«Очень интересный результат. Не помню, чтобы на чемпионатах России в мужском одиночном катании были одинаковые баллы. Этот чемпионат запомнится этим интересным моментом. Мне очень понравилось выступление Жени Семененко. Оно было чистым, безукоризненным. В его катании чувствуется опыт выступлений на крупных соревнованиях. Женя катался со своим шармом, стилем. Борьба была очень упорная — небольшой разрыв по баллам после короткой программы подразумевал, что в произвольной будет жарко! Гуменник выходил после своего соперника, а это всегда тяжело. Но было видно, что он настроен. Петр к этому старту подошел в хорошей форме. Но он допустил маленькие, но ошибки. Семененко откатался чище. Он выиграл произвольную программу и по правилам стал победителем. Это без обсуждений, не смотря на то, что одинаковые баллы», — сказала Гончаренко «СЭ».

Также Гончаренко считает, что произвольная программа показала готовность фигуристов к сезону.

«После короткой программы я говорила, что все может кардинально измениться. Произвольная программа с элементами ультра-си требует хорошую выносливость. Сразу видно, кто как подготовился к сезону. Мы видим того же Самарина, который поднялся на третье место, так как выкатал программу с ультра-си, четверным лутцем», — добавила Гончаренко.

Семененко по сумме двух программ набрал 295,07 балла. Вторым на турнире стал Петр Гуменник, набравший такое же количество баллов (295,07). Победителем стал Семененко, так как он лучше откатал произвольную программу — 195,92 балла, у Гуменника — 190,60. Замкнул тройку лучших Александр Самарин (282,40 балла).